Mundo

Donald Trump aumenta amenaza contra Groenlandia y lo declara “vital” para la Cúpula Dorada de EE. UU.

Impulsada por el líder de la Casa Blanca, la Cúpula Dorada apunta a reforzar la seguridad nacional de EE. UU. mediante un escudo antimisiles de alcance global y tecnología avanzada.

Donald Trump declaro ante la prensa la necesidad de tener bajo control a Groenlandia.
Donald Trump declaro ante la prensa la necesidad de tener bajo control a Groenlandia. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que el control de Groenlandia es “vital” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el desarrollo de la llamada Cúpula Dorada, un ambicioso proyecto de defensa aérea y antimisiles impulsado por su administración. Las declaraciones reavivaron las tensiones diplomáticas con Dinamarca y con socios europeos.

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, sostuvo el republicano, quien volvió a insistir en que la isla ártica —territorio autónomo danés— debería quedar bajo control de su nación. En redes sociales, el mandatario fue más lejos al afirmar que “la OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de Estados Unidos”.

Mientras tanto, en Washington se busca reducir tensiones con un encuentro entre funcionarios estadounidenses y daneses. Foto: RealDonaldTrump

Mientras tanto, en Washington se busca reducir tensiones con un encuentro entre funcionarios estadounidenses y daneses. Foto: RealDonaldTrump

Rechazo europeo y advertencias sobre la soberanía

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que una violación de la soberanía de Groenlandia tendría “consecuencias en cascada inéditas”, al tratarse de un territorio perteneciente a un país europeo y aliado de la OTAN. “No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia”, afirmó el mandatario durante una reunión del Consejo de Ministros en París.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a los habitantes de la isla. “Groenlandia pertenece a sus habitantes”, señaló, y subrayó que los groenlandeses “pueden contar con nosotros”, en un mensaje directo a Washington horas antes de una reunión clave en la Casa Blanca.

Tensiones diplomáticas y escenario estratégico en el Ártico

Este miércoles, el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio reciben en Washington al canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, y a la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en un intento por reducir las tensiones generadas por las ambiciones de Trump sobre la isla. Rasmussen dijo esperar que el encuentro permita “aclarar algunos malentendidos”, aunque reconoció que el tono de la administración estadounidense dificulta el diálogo.

En ese sentido, ha reiterado que Estados Unidos obtendrá Groenlandia “lo quieran o no” y ha advertido que, si no se logra “por las buenas”, se hará “por las malas”. El mandatario argumenta que, de no actuar Washington, Rusia o China podrían aumentar su influencia en el Ártico, una región cada vez más estratégica por el deshielo provocado por el cambio climático. Dinamarca, por su parte, rechazó esas afirmaciones y anunció que reforzará su presencia militar en Groenlandia, además de impulsar una mayor implicación de la OTAN en la zona.

¿Qué es la cúpula dorada?

La Cúpula Dorada es el proyecto de sistema de defensa aérea y antimisiles que tiene como objetivo proteger el territorio estadounidense frente a amenazas de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero. El plan busca integrar radares avanzados, satélites de detección temprana y plataformas de interceptación en tierra, mar, aire y espacio, en un esquema de defensa multinivel que permita neutralizar ataques en distintas fases de su trayectoria.

El proyecto toma como referencia modelos existentes como la Cúpula de Hierro de Israel, pero a una escala mucho mayor y con un fuerte énfasis geoestratégico. En este marco, Trump ha subrayado la importancia de regiones como Groenlandia por su ubicación en el Ártico, clave para la detección temprana de misiles y la cobertura del hemisferio norte, una postura que ha generado tensiones diplomáticas con aliados europeos y ha reavivado el debate sobre el impacto del sistema en el equilibrio de seguridad global.

