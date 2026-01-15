El Verónica operaba "desafía la cuarentena establecida por el presidente Trump", indicó el Comando Sur del Ejercito estadounidense. Foto: X/@Southcom

El Verónica operaba "desafía la cuarentena establecida por el presidente Trump", indicó el Comando Sur del Ejercito estadounidense. Foto: X/@Southcom

Estados Unidos confiscó un nuevo petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Mar Caribe, según informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, en un movimiento que se produce justo antes de la esperada reunión entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington D. C.

La acción constituye el sexto petrolero intervenido en las últimas semanas, dentro de un amplio operativo que apunta a buques sancionados o parte de una llamada “flota en la sombra” —embarcaciones no reguladas que disfrazan sus orígenes para transportar crudo de productores sujetos a sanciones, como Venezuela, Irán o Rusia—.

Intercepción fue confirmada por el Comando Sur del ejército estadounidense

Estados Unidos confirmó la incautación del buque cisterna Verónica en una operación realizada antes del amanecer en el Mar Caribe, en medio de su estrategia de control de exportaciones petroleras vinculadas a Venezuela. El Comando Sur informó que las fuerzas estadounidenses detuvieron al buque “sin incidentes” y aseguró que la embarcación “operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”.

En un comunicado oficial, el Comando Sur enfatizó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de manera adecuada y legal”, subrayando la postura de la administración estadounidense frente a las exportaciones de crudo venezolano.

Una nueva acción previa a la reunión con Machado

Estados Unidos incautó el buque cisterna poco antes de la reunión prevista este jueves entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Aunque Trump ha llegado a calificar a Machado como una “luchadora por la libertad”, el propio mandatario descartó previamente la idea de nombrarla líder de Venezuela tras la caída de Maduro por considerarla sin el apoyo interno suficiente.

En ese contexto, una evaluación clasificada de la CIA presentada al presidente concluyó que los leales al chavismo —incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez— podrían estar mejor posicionados para mantener estabilidad en el país, un análisis que explica la estrategia dual de Washington en medio de la transición política venezolana.