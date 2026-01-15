HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Triunfo contra el Congreso y políticos en campaña | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Ejercito de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

"El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de manera adecuada y legal", afirmó el Comando Sur del ejército estadounidense en un comunicado.

El Verónica operaba "desafía la cuarentena establecida por el presidente Trump", indicó el Comando Sur del Ejercito estadounidense. Foto: X/@Southcom
El Verónica operaba "desafía la cuarentena establecida por el presidente Trump", indicó el Comando Sur del Ejercito estadounidense. Foto: X/@Southcom

Estados Unidos confiscó un nuevo petrolero vinculado a Venezuela en aguas del Mar Caribe, según informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, en un movimiento que se produce justo antes de la esperada reunión entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington D. C.

La acción constituye el sexto petrolero intervenido en las últimas semanas, dentro de un amplio operativo que apunta a buques sancionados o parte de una llamada “flota en la sombra” —embarcaciones no reguladas que disfrazan sus orígenes para transportar crudo de productores sujetos a sanciones, como Venezuela, Irán o Rusia—.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Donald Trump y Delcy Rodríguez hablan sobre Venezuela en extensa llamada: "Creo que todo anda muy bien"

lr.pe

Intercepción fue confirmada por el Comando Sur del ejército estadounidense

Estados Unidos confirmó la incautación del buque cisterna Verónica en una operación realizada antes del amanecer en el Mar Caribe, en medio de su estrategia de control de exportaciones petroleras vinculadas a Venezuela. El Comando Sur informó que las fuerzas estadounidenses detuvieron al buque “sin incidentes” y aseguró que la embarcación “operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”.

En un comunicado oficial, el Comando Sur enfatizó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de manera adecuada y legal”, subrayando la postura de la administración estadounidense frente a las exportaciones de crudo venezolano.

Una nueva acción previa a la reunión con Machado

Estados Unidos incautó el buque cisterna poco antes de la reunión prevista este jueves entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Aunque Trump ha llegado a calificar a Machado como una “luchadora por la libertad”, el propio mandatario descartó previamente la idea de nombrarla líder de Venezuela tras la caída de Maduro por considerarla sin el apoyo interno suficiente.

En ese contexto, una evaluación clasificada de la CIA presentada al presidente concluyó que los leales al chavismo —incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez— podrían estar mejor posicionados para mantener estabilidad en el país, un análisis que explica la estrategia dual de Washington en medio de la transición política venezolana.

Notas relacionadas
Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

LEER MÁS
Rusia advierte a Ucrania sobre el poco tiempo que tiene para aceptar las demandas de Moscú y firmar el acuerdo de paz

Rusia advierte a Ucrania sobre el poco tiempo que tiene para aceptar las demandas de Moscú y firmar el acuerdo de paz

LEER MÁS
Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025