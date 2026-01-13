Presidente groenlandés dice que prefiere a Dinamarca sobre EE. UU.: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni la controle"

En una rueda de prensa, Nielsen rechazó cualquier injerencia de Estados Unidos en Groenlandia. | AFP | Frederick Florin

Jens-Frederik Nielsen, presidente de Groenlandia, confirmó este martes que si tuviera que elegir entre Dinamarca y Estados Unidos, sin dudarlo tomaría a la primera opción, dejando clara su postura sobre el país norteamericano. Sin embargo, este territorio autónomo rechaza la idea de subyugarse y perder su independencia.

Donald Trump, tras llevar a cabo acciones militares en América Latina, apuntó hacia el norte y afirmó que controlarán el país groenlandés "por las buenas o por las malas".

Groenlandia elige a Dinamarca sobre Estados Unidos

Nielsen, en una rueda de prensa en Copenhague junto a Mette Frederiksen, primera ministra danesa, afirmó que Groenlandia pasó a estar a la vista del espectro global debido a la insistencia de Washington por controlar el territorio. En ese sentido, rechazó cualquier injerencia externa y negó su disposición de pasar a ser del dominio de la superpotencia americana.

"Nos enfrentamos a una crisis geopolítica... Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", dijo el gobernante.

Por otro lado, Frederiksen afirmó que, tras sendas declaraciones por parte de Washington sobre asegurar su control por la fuerza sobre el territorio autónomo, "hay muchas indicaciones de que la parte más difícil nos espera". Por otro lado, también enfatizó su deseo de "fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN, con Europa y con los Estados árticos dentro de la OTAN".

"Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos"

"Hay algo que debe estar claro para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos", afirmó Nielsen en respuesta a las amenazas de Trump, quien dijo que tomará el control del territorio a toda costa. "Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", subrayó el republicano, quien también declaró ser "un gran admirador" de Dinamarca.

Este miércoles 14 de enero de 2026, representantes del Gobierno danés y Groenlandia se reunirán con Marco Rubio, secretario de Estado, y J. D. Vance, vicepresidente de EE. UU., en la Casa Blanca para "trasladar toda esta discusión, que no se ha relajado…, a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión", afirmó el canciller de Dinamarca.