Japón y Filipinas firmaron un acuerdo de defensa durante una reunión en Manila entre sus ministros de Exteriores, Toshimitsu Motegi y Maria Theresa Lazaro. Este pacto tiene como objetivo mejorar la disuasión frente a la creciente agresión de China en la región, particularmente en las disputas sobre el mar de China Meridional y el mar de China Oriental.

El acuerdo, conocido como Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados, permitirá la provisión recíproca de suministros como municiones, combustible y alimentos sin impuestos durante ejercicios conjuntos entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de Filipinas. Además, Japón se comprometió a destinar 900 millones de yenes (aproximadamente 6 millones de dólares) para mejorar la infraestructura de la Armada filipina, incluyendo embarcaciones neumáticas y refugios para botes de seguridad.

Motegi y Lazaro destacaron que este acuerdo no solo fortalecerá la seguridad regional frente a China, sino que también reforzará la preparación ante desastres naturales y promoverá una cooperación más estrecha en el ámbito de la seguridad internacional. No obstante, el acuerdo logístico militar aún debe ser ratificado por el Parlamento japonés.

"Ambos reconocimos el valor de promover el Estado de derecho"

Durante la firma del acuerdo de defensa, la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, destacó la importancia de promover la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar de China Meridional. “Ambos reconocimos el valor de promover el Estado de derecho, especialmente en el mar de China Meridional”, afirmó Lazaro tras la firma del acuerdo.

Por su parte, el ministro japonés de Exteriores, coincidió con Lazaro al reafirmar su compromiso de oponerse a los intentos unilaterales de China para alterar "el statu quo por la fuerza o la coerción en los mares de China Oriental y Meridional”.

Alianza es apoyada por Estados Unidos

Japón, Filipinas y Estados Unidos han consolidado su alianza en defensa para contrarrestar la creciente hegemonía de China en la región. Este esfuerzo conjunto, subrayado por las declaraciones de sus autoridades en abril de 2024, busca fortalecer la cooperación entre los tres países frente a las ambiciones expansionistas de Pekín.

En julio de 2024, Japón y Filipinas firmaron un Acuerdo de Acceso Recíproco, que permitirá el despliegue cruzado de tropas en los territorios de ambos países, un paso clave para estrechar su cooperación militar y elevar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas. Este acuerdo, pactado inicialmente en 2024, se mantuvo como prioridad en las conversaciones de abril de 2025.

Además, en julio de 2025, los cancilleres de Estados Unidos, Filipinas y Japón sostuvieron reuniones en Kuala Lumpur para explorar nuevas formas de fortalecer sus vínculos de defensa y garantizar la paz regional, un objetivo común en medio de las crecientes reclamaciones territoriales de China. Estos encuentros han reforzado la cooperación trilateral.