Las baterías con la nueva SEI mantuvieron su estabilidad por más de 7.000 horas, gracias a científicos chinos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Las baterías con la nueva SEI mantuvieron su estabilidad por más de 7.000 horas, gracias a científicos chinos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Un grupo de científicos chinos de la Universidad de Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS), junto con expertos de la Universidad de Tianjin, publicaron en Nature un estudio que podría revolucionar las baterías para teléfonos móviles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. La investigación propone un diseño innovador en la interfaz interna de esos objetos de litio metálico que mejora de forma significativa su duración y estabilidad operativa bajo condiciones extremas.

Según los autores del estudio, los buenos resultados se alcanzan gracias a la introducción de una interfase electrolítica sólida dúctil que evita la formación de grietas durante la carga y descarga, incluso cuando las pilas operan a muy bajas temperaturas.

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¿Cuál es el diseño y proceso?

Este avance tecnológico revoluciona la estabilidad energética mediante la transformación de la interfase sólido‑electrolito (SEI). A diferencia de los recubrimientos convencionales, propensos a fracturas por su rigidez, esta nueva capa protectora une el ánodo de litio con el sistema interno de forma resiliente. Dicha innovación mitiga las estructuras quebradas que suelen inutilizar las celdas ante el uso intensivo o climas gélidos.

La arquitectura propuesta integra compuestos como el sulfuro de plata y el fluoruro de plata, derivados de una reacción química con aditivos de AgNO₃. Estos materiales otorgan una ductilidad excepcional a la superficie, lo cual absorbe la tensión mecánica durante los procesos de carga rápida.

El diseño final establece una configuración multicapa con propiedades graduales que optimizan el flujo de iones en entornos de alta exigencia técnica. Al priorizar la maleabilidad sobre la dureza tradicional, el equipo logra una eficiencia superior y una vida útil prolongada para las baterías de estado sólido. El cambio de paradigma asegura un transporte iónico fluido, estableciendo un nuevo estándar de durabilidad para la industria del almacenamiento de energía.

¿Cuáles fueron los resultados y qué sigue?

Los ensayos realizados en laboratorio demostraron que estas baterías pueden funcionar por períodos extraordinariamente largos bajo condiciones que normalmente degradarían rápidamente tecnologías similares. En células simétricas de litio metal con esta SEI, el ciclo de vida superó 4.500 horas de funcionamiento a densidades de corriente y capacidades elevadas, superando ampliamente las limitaciones tradicionales de este tipo de pilas.

Además, cuando se sometieron a temperaturas cercanas a −30 °C, esas fuentes de energía con la nueva SEI mantuvieron su estabilidad por más de 7.000 horas, incluso bajo condiciones prácticas de operación intensiva que simulan escenarios reales de uso en climas muy fríos.

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