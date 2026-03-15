Trump advierte de “un futuro muy malo” para la OTAN si sus aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) podría enfrentar un escenario crítico si los aliados europeos no participan en los esfuerzos que lleven a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave en el transporte mundial de petróleo.

En declaraciones al diario The Financial Times, el jefe de Estado sostuvo que Washington ya ha asumido un rol decisivo en conflictos internacionales, como el respaldo a Ucrania frente a Rusia, por lo que considera que los países europeos también deben asumir responsabilidades en la actual crisis energética.

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“Si no hay respuesta o si es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, advirtió.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán durante la guerra en Oriente Medio, se ha convertido en un punto de tensión global. Su bloqueo ha generado una fuerte presión sobre los mercados energéticos y ha impulsado el precio de los hidrocarburos.

Reunión con China en suspenso

Trump también señaló que su previsto viaje a China podría aplazarse si Pekín no colabora en la búsqueda de una salida a la crisis. El republicano tiene programado reunirse con el presidente Xi Jinping, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar la agenda.

Según explicó, China y varias economías europeas dependen en mayor medida que Estados Unidos del petróleo que transita por esa vía marítima.

“Es apropiado que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí”, afirmó.

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Respuesta de los aliados

Las respuestas de los aliados occidentales al pedido del mandatario norteamericano para desplegar una misión naval en el estrecho de Ormuz evidenciaron posiciones divergentes frente a la crisis.

Alemania descartó integrar cualquier operación destinada a proteger el tránsito marítimo. El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, afirmó que la estabilidad regional dependerá de negociaciones con Irán.

Francia confirmó que su grupo de ataque encabezado por el portaaviones Charles de Gaulle permanecerá en el Mediterráneo oriental, sin trasladar unidades hacia el golfo Pérsico.

Reino Unido abordó la situación durante una conversación entre el primer ministro Keir Starmer y Trump, centrada en la reapertura de la ruta petrolera, sin anunciar compromisos operativos.

Japón planteó una evaluación prudente. Un dirigente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) indicó que Tokio estudia el escenario antes de considerar el envío de embarcaciones militares.