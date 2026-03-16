La víctima sostiene que el patrullero policial se dio a la fuga y no le brindaron ayuda | Composición LR | Marcia Chahua

La víctima sostiene que el patrullero policial se dio a la fuga y no le brindaron ayuda | Composición LR | Marcia Chahua

Edison Pérez (29) no solo recuerda el impacto del vehículo contra su moto en el jirón Alberto Bartón; lo que más lo marcó fue ver cómo la camioneta policial se alejaba mientras él intentaba recobrar el conocimiento en el pavimento.

“Cuando me di cuenta, ya se habían ido”, relata con una voz que aún refleja la incredulidad ante la indiferencia de quienes debían protegerlo.

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Contrario a lo que dictan los protocolos de emergencia, la patrulla circulaba sin las sirenas activadas y aparentemente a gran velocidad. El choque lanzó a Edison debajo de una camioneta negra estacionada. Allí, entre el concreto y el chasis ajeno, se interrumpió una jornada que debía culminar en el abrazo de su familia.

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Tres años sobre ruedas

Edison emigró de Venezuela hace ocho años y, desde hace tres, recorre las calles de Lima como repartidor de Pedidos Ya. Es el principal sostén de su hogar y el apoyo fundamental de una familia que hoy enfrenta la incertidumbre.

El diagnóstico médico señala contusiones en la rodilla y la muñeca derechas; sin embargo, la herida más grave es económica: su motocicleta, su única herramienta de trabajo, tiene el aro doblado y ha quedado fuera de servicio.

"Lo que pido es que me den una respuesta. Ni siquiera me prestaron ayuda. Uno es un ser humano, pudieron haberme tendido la mano", confiesa Edison a este medio.

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El laberinto judicial

Aunque recibió asistencia de Serenazgo y pudo interponer la denuncia en la comisaría de La Victoria, el nombre del policía al mando de la unidad sigue siendo un misterio. A pesar de los videos de seguridad que documentaron el atropello y la fuga, Edison aún no tiene una respuesta clara sobre quién se hará responsable de los daños a su herramienta de trabajo.

Hoy, este padre de familia se encuentra en un limbo: sin moto para trabajar y con lesiones que le impiden retomar su ritmo cotidiano. Mientras tanto, la patrulla involucrada sigue operando, y el agente que la conducía está en libertad.

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