Candidato al Senado por Renovación Popular fue denunciado por presunta violación de su hijastra de 8 años en Bagua | Foto: difusión | Foto: difusión

Candidato al Senado por Renovación Popular fue denunciado por presunta violación de su hijastra de 8 años en Bagua | Foto: difusión | Foto: difusión

El candidato al Senado por Amazonas de Renovación Popular, Ítalo Maldonado, fue denunciado ante la Policía Nacional por la presunta violación sexual de una niña de 8 años en la provincia de Bagua, en la región de Amazonas. El documento policial registra el caso como delito contra la libertad sexual en la modalidad de ‘violación sexual de menor de 14 años’, uno de los delitos más graves del Código Penal.

Según la copia certificada digital de la denuncia policial, el hecho habría ocurrido en el mes de marzo de 2019 en la ciudad de Bagua. La denuncia fue ingresada formalmente al sistema policial el 30 de enero de 2020, luego de que la menor relatara a su madre lo ocurrido.

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De acuerdo con el contenido del documento policial, la denuncia fue presentada por el padre de la niña, quien acudió a la comisaría de Bagua tras conocer el testimonio de la menor. En el registro policial se consigna que el presunto agresor sería Ítalo Maldonado.

El relato indica que la menor tenía 8 años de edad al momento de los hechos, los cuales habrían ocurrido en la ciudad de Bagua.

denuncia

Pese a la denuncia, postula al Senado por Amazonas

A pesar de este antecedente, Ítalo Maldonado es el número uno como candidato al Senado por Amazonas en las próximas elecciones generales con Renovación Popular.

La agrupación política es liderada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha construido buena parte de su discurso público en torno a la defensa de la “familia tradicional” y la protección de los niños.

Sin embargo, la presencia de un candidato al Senado denunciado por presunta violación sexual de una menor pone en evidencia la poca coherencia entre ese discurso y las decisiones políticas dentro de las listas que lleva para el Congreso.

ítlao madonado

Cabe recordar que semanas atrás otra persona vinculada a Renovación Popular, la congresista y candidata Milagros Jáuregui, también estuvo envuelta en una polémica luego de que se difundieran fotografías de menores de edad víctimas de abuso sexual cargando a sus hijos en un albergue fundado por ella.

Ítalo Maldonado: “No conozco al denunciante”

En comunicación con La República, Ítalo Maldonado negó los hechos y dijo que la Fiscalía no encontró pruebas del hecho.

“Se inicio una investigación que no llego a nada, nunca hubo nada, porque en ese tiempo cuando me hacen la denuncia que supuestamente yo cometí violación, como no encontraron violación, la cambiaron a tocamientos indebidos. En ese entonces yo no me encontraba en Perú, ¿cómo desde España en el que estuve desde diciembre 2018 hasta abril 2019, pude hacer eso?”, sostuvo para este medio.

Asimismo, Maldonado alegó encontrarse fuera del país en las fechas del supuesto delito y dijo no conocer a la persona que denunció el hecho, el padre de la menor.

“Me denuncian supuestamente que se había cometido eso en vacaciones no recuerdo bien la fecha porque eso está archivado, no está ni en el sistema, porque solicité el sobreseimiento, porque no había nada. Fiscalía no encontró nada y el juez hizo que se me limpiaran los antecedentes penales, no existe ni en fiscalía”, explicó.

“Yo no conozco al denunciante. Desconozco el tema, son cosas que no entiendo por que lo hicieron. Me pasó algo parecido en la empresa Civa. Dijeron que había sustraído unas cosas. Yo soy docente universitario, es lamentable porque el ciudadano puede denunciar sin justificación y manchan honras familiares. Eso es muy lamentable”, agregó.