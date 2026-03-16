Mark Vito protagoniza emotiva despedida en vivo con su hija y su novia antes de ingresar a ‘La Granja VIP’

Mark Vito Villanella inició su participación en el reality peruano 'La granja VIP' como una de las figuras más esperadas. En el estreno del programa, fue presentado por los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, y el influencer asistió en compañía de su hija Kyara Villanella y de su novia Leslie Echevarría, quienes se hicieron presentes para despedirse del tiktoker, ya que permanecerá en la cabaña durante tres meses.

Cuando Ethel le consultó a la joven de 18 años sobre qué extrañará más de su papá, ella se sinceró al afirmar que será el apoyo que recibe ahora que se está formando académicamente. “Su apoyo, ahorita estoy en la universidad y me está apoyando mucho”, respondió con una tímida sonrisa la modelo peruana.

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Mark Vito, su novia y Kyara Villanela protagonizan conmovedora despedida

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi le indicaron a Mark Vito que debía ingresar a la cabaña, momento en que el tiktoker protagonizó una conmovedora escena al despedirse de su hija y de su pareja. “Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos”, señaló Vito, quien hablaba con la voz entrecortada mientras Kyara y Leslie lo miraban con cierta tristeza.

Luego, los tres se miraron fijamente a los ojos y se fundieron en un emotivo abrazo, mientras los críticos de 'La granja VIP', como Samuel Suárez, Mariella Zanetti y Flor Ortola, observaban la escena conmovidos. Posteriormente, el influencer ingresó a la cabaña, donde mostró un buen ánimo con los demás participantes, aunque tuvo algunas dificultades para entender lo que le decían.

¿Quiénes son los 16 participantes de 'La granja VIP'?

Son un total de 16 participantes que estarán encerrados por tres semanas. El ganador se llevará el premio de S/100.000.