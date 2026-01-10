Los iraníes volvieron a las calles en la noche del viernes 9 de enero para protagonizar una de las mayores protestas contra la República Islámica en más de tres años, a pesar de los intentos de las autoridades de frenar el movimiento mediante un apagón de internet. Con gritos de "muerte al dictador", los manifestantes se hicieron notar en Teherán y otras ciudades, tras enfrentarse a una represión que ya ha dejado decenas de muertos.

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto y líder de la oposición en el exilio, instó a los manifestantes a "prepararse para tomar" los centros de las ciudades. A través de un mensaje en la red social X, enfatizó que el "objetivo ya no es solo manifestarse en la calle", sino ocupar y mantenerse en los espacios urbanos, estableciendo una presencia constante.

Protestas masivas azotan Irán

En el distrito de Sadatabad, en Teherán, los manifestantes tomaron las calles golpeando cacerolas y coreando consignas contra el gobierno, como "muerte a Jamenei", en alusión al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Los conductores, por su parte, tocaban el claxon en apoyo a la protesta, según los videos confirmados por la AFP.

Otras imágenes, compartidas en redes sociales, mostraban escenas similares en diferentes puntos de la capital iraní. Canales en farsi fuera del país también publicaron videos de manifestaciones en Mashhad y Tabriz, al norte, e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

Estas protestas se sumaron a las organizadas el día anterior, que fueron las más grandes en Irán desde las que se dieron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, quien fue detenida por supuestamente infringir el código de vestimenta femenino.

Con temor a que manifestaciones terminen en masacre

A pesar del corte masivo de internet en todo el país, que según la organización Netblocks ya lleva 24 horas y ha generado preocupación entre los opositores en el exilio, los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse.

"La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones", advirtió Shirin Ebadi, la abogada iraní y Nobel de la Paz en el año 2003.

Por su parte, la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 51 manifestantes, incluidos nueve niños, murieron por la represión "en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas". Además, se reportaron cientos de heridos.

La advertencia de Estados Unidos y la respuesta iraní

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo a los manifestantes iraníes. "Estados Unidos apoya al pueblo valiente de Irán", publicó en la red social X. Por su parte, el presidente Donald Trump lanzó una nueva amenaza a los líderes iraníes: "Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar".

Alí Jamenei, respondió a las protestas en un mensaje televisado y aseguró que su país "no cederá ante los saboteadores". "Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (...) para rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos". También expresó que Trump, al que calificó de "arrogante", será "derrocado", y lo acusó de tener "las manos manchadas de sangre" debido a los bombardeos contra instalaciones nucleares del año pasado.

Los acusan de injerencia

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, acusó a Israel y Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Irán, alegando que ambos países están alimentando las protestas que han agitado al país. "Esta declaración refleja un intento delirante de desviar la atención de los enormes desafíos que el régimen iraní enfrenta en casa", un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., tras los comentarios de Araqchi durante una visita a Líbano.

Por otro lado, el grupo de derechos humanos Haalvsh, que defiende a la minoría sunita baluche del sureste de Irán, denunció que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes en Zahedán después de las oraciones del viernes, causando un número indeterminado de víctimas. Estas protestas surgen en un momento crítico para Irán, debilitado tanto por el conflicto con Israel como por los daños sufridos por varios de sus aliados en la región.