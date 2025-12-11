HOYSuscripcion LR Focus

Tensión en Honduras: Congreso no validará resultados electorales ante denuncias de injerencia de EE. UU.

Con el 99,40% de las papeletas escrutadas, Nasry Asfura mantiene una ventaja superior a 42.000 votos sobre Salvador Nasralla tras las elecciones del 30 de noviembre.

La Comisión Permanente del Congreso de Honduras anunció que no validará los resultados electorales.
La Comisión Permanente del Congreso de Honduras anunció que no validará los resultados electorales. | Foto: composición LR

El presidente del Congreso de Honduras, Luis Redondo, comunicó que no se validarán los resultados de las elecciones presidenciales debido a la influencia de Estados Unidos. Así, el país centroamericano lleva 11 días sin conocer al sucesor de Xiomara Castro, que podría ser entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal

"No ratificaremos un proceso viciado por la presión interna de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, pandillas como la MS-13 y Barrio 18, entre otras, y mucho menos por la presión externa y la violación directa de la libertad del elector", declaró Redondo. A lo largo de la campaña, el presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó la candidatura de Asfura.

Fiscalía de Honduras emite orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández, expresidente indultado por Trump

Las irregularidades durante el conteo de votos en Honduras

El jueves 11 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral comenzó un escrutinio especial de más de 2.700 informes electorales con inconsistencias, los cuales provienen de diferentes regiones del país. El diario hondureño El Heraldo informó que las irregularidades se agrupan mayormente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. En estas regiones, se registraron 509 y 678 reportes anómalos, respectivamente.

Aunque el procedimiento se dio bajo la supervisión de observadores internacionales y delegados de los partidos, no ha contemplado un recuento total de las urnas. En su lugar, se realiza una revisión minuciosa por parte de los Consejos de Recepción de Votos, que han detectado inconsistencias en los totales reportados.

En promedio, alrededor de 250 votos por acta se encuentran en estado de incertidumbre, lo que representa más de 500.000 preferencias que podrían modificar el desenlace de la contienda presidencial. De esta manera, se espera que el conteo especial contribuya a definir al próximo presidente, luego de fallos técnicos en el sistema de divulgación de resultados y una serie de denuncias sobre irregularidades.

Salvador Nasralla denuncia el robo de votos dentro del CNE en Honduras: "Nadie los quiere por corruptos"

Resultados previsionales de las elecciones en Honduras

En la más reciente actualización de los resultados electorales, el conservador Nasry Asfura, quien contó con el apoyo de Trump, lidera la contienda con una diferencia de apenas 42.407 votos frente al centrista Nasralla. El candidato del Partido Liberal denunció presuntas irregularidades que podrían afectar la credibilidad de todo el proceso y que la injerencia de EE. UU. ha beneficiado a su oponente.

En cambio, el representante del Partido Nacional expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por el líder de la Casa Blanca y subrayó las ventajas que esto representa para los hondureños residentes en Estados Unidos. Por ejemplo, destacó la reactivación de un estatus migratorio que salvaguarda a miles de compatriotas, así como la posibilidad de una disminución en los aranceles.

