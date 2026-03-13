Presidente Balcázar no respondió al ser consultado sobre quién asume la responsabilidad por el asesinato de un chofer de bus

Durante la última conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, el presidente José María Balcázar fue consultado sobre el reciente asesinato de José Alejandro Cumpa Chavesta, chófer cuyo bus fue incendiado por delincuentes. El presidente fue consultado sobre quien sería la figura que asuma la responsabilidad por este sensible deceso. Ante esta pregunta, Balcázar no dio nombre alguno.

Pese a ello, el mandatario si dio sus impresiones sobre el trabajo conjunto que, aseguró, se viene llevando desde el Poder Ejecutivo. Balcázar señaló que habrá una respuesta al respecto.

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"Desde el inicio nos hemos comprometido a enfrentar este problema de la inseguridad. Hemos dicho que este es un problema de solución integral. Donde estan comprometidos no solo el Ministerio Público, sino la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia. (…) Sobretodo porque consideramos que, si bien hay una criminalidad muy alta y agresiva, en su porcentaje mayoritario se da extorsiones. Estamos preparando un reglamento sobre el tema", señaló.

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Sobre el asesinato de Cumpa Chavesta, Balcázar indicó que el suceso "ha preocupado mucho": "En promedio estamos tratando que ese índice criminal baje. Eso implica una coordinación de todos los sectores. Llevamos solo 20 días de gobierno, pero tengan la seguridad de que lo vamos a afrontar adecuadamente", añadió

Denisse Miralles, primera ministra, declaró también sobre el asesinato de chófer de combi

Quien también se pronunció sobre el triste deceso fue Denisse Miralles, la primera ministra. Miralles comentó que otros sectores del Ejecutivo se han dado recientes reuniones.

"Ayer el ministro del Interior estuvo reunido con gremios de transportistas hasta altas horas de la noche. Este es un tema que nos ha estado azotando los últimos meses con fuerza. Nosotros lamentamos la muerte del señor (…) más peruanos no deberían morir por este flagelo. De nuestra parte, tienen el total compromiso de implementar acciones que apoyen en este tema"

Aseguró que implementaran, entre este 18 y 20 de marzo, casi 6000 efectivos policiales que van a reforzar las acciones de patrullaje y de criminalística.

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

José Alejandro Cumpa Chavesta murió el 13 de marzo luego de sufrir graves quemaduras tras el incendio de un bus de la empresa ETSIBOSA ocurrido la madrugada del jueves 12 en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. La víctima se encontraba descansando dentro del vehículo cuando se produjo el siniestro que terminó por consumir la unidad.

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El ataque se registró aproximadamente a las 3.00 a. m. en la vía Evitamiento, en dirección de sur a norte. De acuerdo con información preliminar, el conductor quedó atrapado entre las llamas mientras permanecía al interior del bus. Horas antes del hecho, el consorcio habría recibido amenazas de la organización criminal conocida como Los Mexicanos, que exigía a los trabajadores el pago diario de S/20, por lo que las autoridades investigan si el incendio está vinculado a estos actos de extorsión.

Testigos lograron sacarlo del bus con quemaduras y fue trasladado para recibir atención médica; sin embargo, las lesiones resultaron mortales. El fuego redujo el vehículo a cenizas y también alcanzó algunos puestos cercanos de venta de frutas y golosinas, generando pérdidas materiales.