Karla Tarazona fue consultada por el reciente live de TikTok que protagonizaron Pamela Franco y Melanie Martinez, donde lanzaron fuertes declaraciones sobre su actual pareja, el cantante Christian Domínguez. Durante su participación en el programa ‘Mesa Caliente’, la conductora tomó su distancia y aseguró que evitará meterse en la polémica pública.

“Mi posición está clara desde hace mucho tiempo. Entiendo que para el programa es contenido, chisme, pero en mi caso no, porque está involucrada mi familia, y mientras esta situación suceda, en lo que compete de mi parte no saldrá ninguna palabra, ni en contra ni a favor de nadie, porque por sobre todas las cosas están mis hijos”, declaró.

Tarazona fue clara en indicar que su decisión de no participar en la controversia se debe a que tiene como prioridad salvaguardar la estabilidad emocional de Valentino, su hijo menor con Domínguez, quien es también hermano de las hijas de Melanie y Pamela.

Karla Tarazona afirma que Christian Domínguez deberá responder en conflicto

Asimismo, al ser interrogada sobre cuál considera que es el trasfondo de las declaraciones emitidas en el live de TikTok por las exparejas del cantante, Karla señaló que aquello es algo que solo le corresponderá aclarar a Domínguez. De esa manera, se deslindó de tomar alguna responsabilidad sobre el tema.

“Sinceramente, no lo sé, ni tampoco me interesa. (…) Al final él será quien tenga que responder. De mi parte no voy a emitir ningún comentario, como lo vengo haciendo desde hace un tiempo. Por sobre todas las cosas está la estabilidad emocional de mi hijo”, sentenció.

En cuanto a cómo se encuentra actualmente su relación amorosa con Christian, optó por brindar una escueta respuesta señalando que manejarán los asuntos en privado, lejos de la exposición de los medios. “La situación está normal, ha viajado porque tiene gira por Rioja y yo continúo trabajando, la vida es así, y lo que se tenga que hablar será en interno”, dijo.