Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado la próxima semana en la Casa Blanca
Hace unos días, Machado ofreció compartir su Nobel de la Paz con Trump como muestra de agradecimiento por capturar a Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debe viajar a Washington la próxima semana y que está "impaciente" por encontrarse con ella.
"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo el mandatario en una entrevista con Fox News.
Sería "un honor" recibir el Nobel de la Paz por parte de Machado, dice Trump
Machado dijo hace unos días que le gustaría compartir su Premio Nobel de la Paz con Trump y entregárselo personalmente como forma de agradecimiento por su esfuerzo en devolver la democracia en Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro. "He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor" comentó el republicano tras ser consultado sobre ese gesto.