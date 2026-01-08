HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump buscaría tomar el control total de la estatal Petróleos de Venezuela, según The Wall Street Journal

De acuerdo con el informe, la táctica de Trump sería bajar el precio del crudo venezolano a US$50 por barril.

PDVSA está en negociaciones con EE. UU., mientras que Chevron ha enviado buques para recolectar crudo.
PDVSA está en negociaciones con EE. UU., mientras que Chevron ha enviado buques para recolectar crudo. | Composición LR | AFP

El presidente Donald Trump, según una exclusiva publicada por el medio estadounidense The Wall Street Journal, luego de consultar con fuentes familiarizadas con el asunto, buscaría el control parcial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluyendo la adquisición y comercialización de volúmenes de crudo venezolano. Uno de los objetivos de este plan, según las fuentes consultadas por el diario, sería lograr que el hidrocarburo baje de precio al monto ideal del republicano de US$50 por barril.

Esta revelación se da luego de que la empresa petrolera anunciara una negociación con Estados Unidos para la venta masiva de crudo, "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países" y que Trump afirmara que planea controlar a Venezuela y su petróleo durante años.

PUEDES VER: Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

Trump buscaría controlar PDVSA

Tras la operación militar desarrollada el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Donald Trump afirmó que Venezuela entraría en un proceso de transición, pero, hasta que culmine, la Casa Blanca se haría cargo de las decisiones que se desarrollen en esta nueva etapa postchavismo. Uno de los temas a los que se refirió en reiteradas ocasiones, incluso a la que más medidas ha aplicado, es sobre el petróleo venezolano.

Días después de la operación y luego de la asunción de Delcy Rodríguez —segunda al mando de Maduro— como presidenta interina, el republicano anunció que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

En ese sentido, según el informe de WSJ, Trump, a través de un acuerdo en virtud, buscaría "ejercer cierto control" sobre la mayoría de la producción de PDVSA e influir en la variación del precio final del crudo que beneficiaría directamente al país norteamericano. Este argumento se sostiene tras el mensaje del mandatario estadounidense, el cual afirmó que el crudo "se venderá a su precio de mercado" y que su administración controlará el dinero obtenido por este comercio "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de EE. UU.".

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, confirmó el pasado miércoles que Washington tomará el control del comercio petrolero venezolano de "manera indefinida" para "impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela".

De acuerdo con una publicación de Expansión, el precio del barril de crudo, en enero de 2026, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encuentra en US$59,40. Una cifra que puede variar de forma creciente durante los próximos meses si la situación en el país caribeño se estabiliza. Renato Campos, CEO analista de GH Trading citado por Energía a Debate, afirma que "el valor teórico de las reservas de Venezuela asciende a 17,3 billones de dólares".

PUEDES VER: Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Negociación entre PDVSA y EE. UU.

El pasado 7 de enero, PDVSA publicó a través de sus redes sociales que se encuentra en plena negociación con Estados Unidos para abastecerlo de crudo venezolano. "Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", se lee en el texto.

Según Bloomberg, Chevron, que es la única empresa estadounidense con licencia vigente en Venezuela, envió al menos 11 buques petroleros para hacerse del crudo venezolano, como parte de los millones de barriles prometidos inicialmente por Trump, los cuales arribarían en los puertos de José y Bajo Grande. Una de estas embarcaciones ya se encuentra al tope, otras dos se mantienen en proceso de carga, mientras que las otras podrían llegar a las costas caribeñas dentro de los próximos días.

En el comunicado, y con un tono más pasivo que el impulsado por el exrégimen de Maduro, la empresa petrolera, secuestrada por el chavismo, "ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global".

Por su lado, Trump afirmó por Truth Social que "Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE. UU.".

