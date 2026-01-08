HOYSuscripcion LR Focus

Lanzan explosivo contra diputada de Honduras al interior de Parlamento: sufrió lesiones en la cabeza y espalda

La diputada Gladys Aurora López sufrió un atentado con un explosivo previo a una sesión en el Parlamento. El presidente electo, Nasry 'Tito' Asfura, lamentó lo sucedido.

Gladys Aurora López sufrió un atentado con un explosivo dentro del Parlamento de Honduras.
Gladys Aurora López sufrió un atentado con un explosivo dentro del Parlamento de Honduras. | X

Un artefacto explosivo fue arrojado contra Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional de Honduras, pocos minutos antes de una sesión en el Parlamento convocada por su presidente, Luis Redondo, para presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El atentado provocó heridas en la espalda y la cabeza de la congresista, quien cayó al suelo antes de ser trasladada en vehículo a un hospital en Tegucigalpa.

PUEDES VER: Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazan la victoria de Asfura y denuncian fraude en las elecciones presidenciales de Honduras

lr.pe

Atentan contra diputada de Honduras

La explosión ocurrió mientras varios diputados de la oposición se encontraban con su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a los medios en la parte trasera del edificio legislativo. López, que estaba a pocos metros de un ascensor, se encontraba acompañada por colegas de su partido y agentes de la policía.

Según imágenes de lo sucedido, el artefacto explotó y detonó en el momento en que la diputada respondía preguntas sobre el acceso al Parlamento. Inmediatamente, los policías que la rodeaban la protegieron.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal habían asistido al Parlamento simplemente para dejar constancia de su presencia, mostrando su desacuerdo con la propuesta del presidente del Congreso de pedir un recuento de más de 19,000 actas, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había validado los resultados el 30 de diciembre.

PUEDES VER: Misión de la OEA respalda el triunfo de Asfura en Honduras y asegura que "reflejan la voluntad" ciudadana

lr.pe

Asfura se pronuncia tras atentado contra López

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el incidente y comentó que espera que diputada Gladys López "esté bien de salud".

Asfura, quien se encontraba en San Pedro Sula, en el norte del país, participó en una reunión con empresarios para discutir sus proyectos en el nuevo gobierno, centrados en la generación de empleo y el aumento de la producción.

"No quiero pensar que sea realmente por temas políticos (el incidente en el Parlamento), pero realmente son cosas que no pueden suceder. Todos debemos respetar la ley, trabajar en paz y darle respuestas a la gente", señaló el nuevo presidente, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.

PUEDES VER: Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

lr.pe

Autoridades buscan a los responsables de ataque

Mientras las autoridades investigan el origen y los responsables del ataque, el ambiente político en Honduras continúa marcado por la desconfianza entre los principales partidos y las dudas sobre el proceso electoral. Los opositores afirman que la convocatoria de Redondo tenía como objetivo presionar para reabrir un escrutinio ya cerrado oficialmente por el CNE.

Por otro lado, Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de LIBRE, condenó el ataque contra la diputada Gladys López. Aseguró que ninguna discrepancia política puede justificar la violencia ni el uso de artefactos que pongan en peligro la vida de una persona.

