El Gobierno de Rusia, liderado por Vladímir Putin, confía en que Honduras mantendrá relaciones "amistosas" y "constructivas" con Moscú tras la victoria en las elecciones presidenciales de Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como 'Papi a la Orden'.

Luego de semanas de retrasos, problemas técnicos y denuncias de fraude desde el 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Asfura, aliado de Donald Trump, como ganador oficial de los comicios con el 40,3 % de los votos.

Rusia confía en que las relaciones entre Honduras y Moscú serán "amistosas"

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que Moscú no duda de que se mantendrán las "relaciones amistosas" con Honduras. "(Que) sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos", señaló la cancillería.

En la nota se agregó que Rusia "parte del respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras, la soberanía nacional y la independencia de esa república". El mensaje del gobierno ruso se dio después de que el CNE reconociera a Nasry Asfura como ganador de los comicios.

Asfura superó al candidato del Partido Liberal de centroderecha, Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39,5 %. "Estoy listo para gobernar. No los defraudaré", escribió en X (antes Twitter) tras la oficialización del triunfo.

Nasry Asfura apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe

Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo de Honduras, afirmó en una entrevista con CNN que apoya el despliegue militar de Donald Trump contra el dictador Nicolás Maduro y contra el narcotráfico en el Caribe. Agregó que las medidas estadounidenses están orientadas a defender el territorio. "Cada país protege su seguridad, su migración y sus fronteras", sostuvo.

Sin embargo, el régimen de Vladímir Putin instó a Trump a no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación para evitar una "situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles". Rusia advirtió a Estados Unidos que se mantiene en "contacto constante" con Caracas.

La administración Trump afirma que las acciones militares en aguas internacionales buscan combatir el narcotráfico, pero la dictadura de Maduro sostiene que el despliegue tiene como objetivo promover un cambio de régimen.