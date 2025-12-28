HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

Nasry Asfura opinó sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo que las decisiones de un país son propias.

Nasry Asfura respalda el despliegue militar de Donald Trump contra Nicolás Maduro.
Nasry Asfura respalda el despliegue militar de Donald Trump contra Nicolás Maduro. | Composición LR

Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo de Honduras, afirmó en una entrevista con CNN que apoya el despliegue militar de Donald Trump contra el dictador Nicolás Maduro y contra el narcotráfico en el Caribe. Agregó que las medidas estadounidenses están orientadas a defender el territorio. "Cada país protege su seguridad, su migración y sus fronteras", sostuvo.

Las recientes declaraciones de Asfura se produjeron luego de que recibiera las felicitaciones de Estados Unidos, que llamó a todos los sectores políticos a acatar los resultados para asegurar una transición de poder sin inconvenientes. Asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en una ceremonia programada en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Nasry Asfura apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe

La administración Trump afirma que las acciones militares en aguas internacionales buscan combatir el narcotráfico, pero la dictadura de Maduro sostiene que el despliegue tiene como objetivo promover un cambio de régimen. En ese contexto, el presidente electo Asfura, conocido popularmente como 'Tito' o 'Papi a la orden', dijo que las decisiones de un país son propias.

"Cada gobernante protege a su país, a su gente. Son acciones encaminadas a proteger la seguridad de los Estados Unidos. Es sensato, es correcto, porque cada quien busca cómo proteger su seguridad, su migración, sus fronteras y a cada ciudadano", explicó.

Durante la campaña presidencial en Honduras, el líder republicano calificó a Asfura como "el único verdadero amigo de la libertad" y afirmó que ambos podrían "combatir a los narcocomunistas".

Marco Rubio felicitó a Nasry Asfura tras ganar las elecciones en Honduras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura, quien ganó las elecciones presidenciales de Honduras al obtener el 40,26 % de los votos. El funcionario estadounidense subrayó la necesidad de una transición pacífica y sin interferencias. Además, expresó la disposición del Gobierno estadounidense a colaborar con la nueva administración hondureña en temas de seguridad, migración y economía.

Sin embargo, la declaratoria oficial se dio en un escenario de tensiones, denuncias de fraude electoral, amenazas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y divisiones internas en el organismo. El mandato de Asfura se extenderá hasta el 27 de enero de 2030.

