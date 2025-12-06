Nasralla asegura que el respaldo de Trump a Asfura redujo sus posibilidades de ser presidente. | Foto: composición LR/AFP

Salvador Nasralla expresó que la intervención del mandatario de EE. UU. Donald Trump en las elecciones de 2025 ha perjudicado sus oportunidades de ser presidente. Según el candidato del Partido Liberal, esta situación ha contribuido a su desventaja a medida que se desarrolla el conteo de votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha declarado al vencedor de la Presidencia en Honduras tras seis días de los comicios. La contienda se mantiene sumamente reñida entre Nasralla y Nasry 'Tito' Asfura, representante del Partido Nacional y que ha recibido apoyo desde Washington.

Nasralla critica el apoyo de Trump a Asfura durante las elecciones en Honduras

“A mí me perjudicó porque iba ganando por bastante más diferencia”, declaró el candidato del Partido Liberal a la agencia Reuters. Además, Nasralla rechazó que el presidente estadounidense lo calificara como un 'comunista al límite'.

Por otra parte, Nasralla expresó su desacuerdo con el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se encontraba cumpliendo una pena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. “Merece un castigo en Honduras y la justicia hondureña lo tiene que enjuiciar y castigar”, sostuvo el exalcalde de Tegucigalpa.

¿Qué dijo Trump sobre Asfura durante las elecciones en Honduras?

El líder de la Casa Blanca utilizó su cuenta de Truth Social para arremeter contra Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libre y Nasralla. "No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", publicó Trump.

Además, el presidente de EE. UU. destacó que Tito Asfura era la persona más capacitada para, según sus palabras, salvaguardar la democracia en Honduras. Resaltó su labor como alcalde de Tegucigalpa y afirmó que, durante la gestión del candidato del Partido Nacional, logró proporcionar agua potable a millones de ciudadanos y pavimentar numerosas vías.

Nasralla denuncia supuesto fraude en Honduras

Durante el recuento de las elecciones celebradas el domingo 30 de noviembre, se presentaron diversas interrupciones y acusaciones de fraude. Por ello, Nasralla acusó a sus rivales de conspirar con el objetivo de robar votos en los resultados de los comicios.

Así, el CNE hizo un llamado a la tranquilidad, mientras trabajaba para solucionar inconvenientes relacionados con su sistema de conteo rápido. Estos problemas técnicos han impactado un portal web destinado a ofrecer resultados en tiempo real, además de un mantenimiento del sistema que se realizó sin previo aviso.

A su vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha registrado ninguna evidencia de manipulación en el proceso electoral. De hecho, diversos especialistas señalan que los retrasos en el conteo de votos se deben a la falta de capacidad operativa y no a actos de fraude.