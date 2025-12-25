La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras validó oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En su informe, la misión señaló que los resultados reflejan la voluntad popular y no se encontraron "elementos fraudulentos determinantes". La MOE/OEA, encabezada por el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, destacó que el proceso electoral fue transparente en cuanto a los resultados emitidos.

En el mismo comunicado, la misión tomó nota de la proclamación realizada por el CNE, que designó al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras. A pesar de la validación de los resultados, la MOE/OEA subrayó que las elecciones se desarrollaron en un contexto poselectoral marcado por una "extrema polarización y complejidad".

La misión también indicó que la polarización afectó la capacidad de las autoridades para trabajar con la calma y autonomía propias de una democracia. De hecho, señaló que la situación llegó a poner en riesgo la integridad de los funcionarios electorales y de sus familias. A pesar de estas dificultades, concluyó que los resultados eran legítimos y fiel reflejo de la voluntad de los votantes hondureños.

Asfura es el nuevo presidente de Honduras

Nasry 'Tito' Asfura, candidato del Partido Nacional, fue proclamado presidente electo de Honduras al obtener el 40,26 % de los votos, según los datos oficiales del CNE. Asfura superó a su principal oponente, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,54 %. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 27,000 votos.

En términos absolutos, Asfura sumó 1.479.822 votos, mientras que Nasralla obtuvo 1.452.796. Por su parte, la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, logró 705.428 votos, lo que representó el 19,19 % del total.

La Misión de Observación Electoral señaló que, a pesar de la validación de los resultados, algunos sectores han expresado desacuerdo con los mismos. Ante ello, la misión hizo un llamado a que cualquier impugnación sea canalizada a través de los procedimientos legales correspondientes, reiterando la importancia de resolver las disputas dentro del marco jurídico y no fuera de él.