Elecciones en Honduras: el CNE denuncia paralización del conteo de votos y acusa intento de sabotaje
El Consejo Nacional Electoral advirtió que no podrá declarar resultados oficiales en Honduras mientras persista el bloqueo en el recuento de más de 2.700 actas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció la paralización del escrutinio especial de actas con inconsistencias, correspondiente a las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre. Según el organismo, la falta de participación de delegados de los partidos Libre y Liberal ha impedido continuar con el proceso de verificación y revisión de votos.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió sobre un posible intento de sabotaje al proceso, al señalar que miembros de juntas electorales habrían obstruido el ingreso de personal técnico y administrativo. El conteo de más de 2.700 actas sigue pendiente, mientras crecen las tensiones entre las fuerzas políticas por la demora en los resultados definitivos.
EE. UU. revoca visas por trabas al conteo en Honduras
Estados Unidos revocó el visado de tres funcionarios hondureños a quienes señala por obstaculizar el recuento de votos tras los comicios del 30 de noviembre. Entre ellos figuran Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral; Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral; y Luis Redondo, presidente del Congreso.
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien instó a las autoridades hondureñas a garantizar la transparencia del proceso. Organismos como la OEA también se pronunciaron, pidiendo respeto a la institucionalidad y el reinicio inmediato del conteo de actas pendientes.
Militares hondureños ratifican compromiso con el orden constitucional
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Héctor Valerio, afirmó que las Fuerzas Armadas respaldarán el resultado de las elecciones presidenciales una vez concluya el proceso oficial. Su declaración tuvo lugar durante el acto de asunción en la comandancia general, en un contexto marcado por la demora en la definición del escrutinio.
Valerio destacó que la institución actuará dentro del marco constitucional y que garantizará la estabilidad y el respeto a la voluntad ciudadana. En la misma línea se expresó el comandante saliente, Roosevelt Hernández, quien recalcó la necesidad de preservar el orden democrático.