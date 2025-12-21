HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Elecciones en Honduras: el CNE denuncia paralización del conteo de votos y acusa intento de sabotaje

El Consejo Nacional Electoral advirtió que no podrá declarar resultados oficiales en Honduras mientras persista el bloqueo en el recuento de más de 2.700 actas.

Honduras aún no resuelve su dificil panorama electoral.
Honduras aún no resuelve su dificil panorama electoral. | Composición LR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció la paralización del escrutinio especial de actas con inconsistencias, correspondiente a las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre. Según el organismo, la falta de participación de delegados de los partidos Libre y Liberal ha impedido continuar con el proceso de verificación y revisión de votos.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió sobre un posible intento de sabotaje al proceso, al señalar que miembros de juntas electorales habrían obstruido el ingreso de personal técnico y administrativo. El conteo de más de 2.700 actas sigue pendiente, mientras crecen las tensiones entre las fuerzas políticas por la demora en los resultados definitivos.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel aprueba 19 colonias más en Cisjordania bajo la excusa de evitar la creación de un "Estado palestino terrorista"

lr.pe

EE. UU. revoca visas por trabas al conteo en Honduras

Estados Unidos revocó el visado de tres funcionarios hondureños a quienes señala por obstaculizar el recuento de votos tras los comicios del 30 de noviembre. Entre ellos figuran Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral; Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral; y Luis Redondo, presidente del Congreso.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien instó a las autoridades hondureñas a garantizar la transparencia del proceso. Organismos como la OEA también se pronunciaron, pidiendo respeto a la institucionalidad y el reinicio inmediato del conteo de actas pendientes.

PUEDES VER: Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la “piratería y terrorismo” atribuidos a Estados Unidos

lr.pe

Militares hondureños ratifican compromiso con el orden constitucional

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Héctor Valerio, afirmó que las Fuerzas Armadas respaldarán el resultado de las elecciones presidenciales una vez concluya el proceso oficial. Su declaración tuvo lugar durante el acto de asunción en la comandancia general, en un contexto marcado por la demora en la definición del escrutinio.

Valerio destacó que la institución actuará dentro del marco constitucional y que garantizará la estabilidad y el respeto a la voluntad ciudadana. En la misma línea se expresó el comandante saliente, Roosevelt Hernández, quien recalcó la necesidad de preservar el orden democrático.

Notas relacionadas
Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

LEER MÁS
Operativo en Honduras desaloja a manifestantes que exigían resultados electorales: se registraron 8 heridos

Operativo en Honduras desaloja a manifestantes que exigían resultados electorales: se registraron 8 heridos

LEER MÁS
Tensión en Honduras: Congreso no validará resultados electorales ante denuncias de injerencia de EE. UU.

Tensión en Honduras: Congreso no validará resultados electorales ante denuncias de injerencia de EE. UU.

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

LEER MÁS
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025