¿A qué hora juega Olimpia vs Marathón EN VIVO HOY por la final del Torneo Apertura 2025 de Honduras?

Olimpia y Marathón jugarán la final del Apertura 2025 a dos partidos. Foto: composición de Betsabeth de los Santos/GLR

Olimpia y Marathón jugarán la final del Apertura 2025 a dos partidos. Foto: composición de Betsabeth de los Santos/GLR

Olimpia vs Marathón EN VIVO juegan este domingo 4 de enero, a partir de las 4.30 p. m. (hora de Honduras), por la final de ida del Torneo Apertura 2025. El partido de hoy se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula), con transmisión a cargo del canal Deportes TVC. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue la previa en la web de La República Deportes.

El último campeón de una liga latinoamericana que faltaba por conocer saldrá de la llave entre el León y el Monstruo Verde. Dos de los equipos más ganadores del fútbol hondureño se vuelven a ver las caras en una definición del título tras más de un año y medio. En el Clausura 2024, la victoria fue para los capitalinos, pero ahora los sampedranos buscan su revancha.

En los triangulares, ambos terminaron invictos con 10 puntos, aunque Marathón mostró un mayor poder ofensivo al marcar 10 goles. Olimpia, por su parte, puede jactarse de su solidez defensiva al conceder apenas un tanto en contra, por lo que se espera un choque igualado en esta primera final.

¿A qué hora juega Olimpia vs Marathón?

En Honduras, el partido entre ambas escuadras se jugará a partir de las 4.30 p. m. Para otros países de la región, revisa el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Cómo ver Olimpia vs Marathón?

La transmisión de este cotejo estará a cargo del canal Deportes TVC, el cual puedes sintonizar en los siguientes cableoperadores del país catracho.

Claro: 214 SD y 1214 HD

EnRed: 46 SD y 700 HD

Semtec: 45 SD y 60.6 HD

Cable Satélite: 17 SD y 711 HD

Cablevisión Guarumas: 7 SD

ASI Network: 4 HD

Cable Nacional: 50 SD y 150 HD

Guayape Visión: 30 SD y 30 HD

Cable Airnetwork: 86 SD y 146 HD

Newtek: 65 SD y 425 HD

Multicables Honduras: 70 SD y 7 HD.

Pronóstico de Olimpia vs Marathón

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para esta final de ida. Marathón parte como favorito por ser local.

Betano: gana Olimpia (3,30), empate (3,30), gana Marathón (1,98)

1XBet: gana Olimpia (3,27), empate (3,25), gana Marathón (2,05)

Coolbet: gana Olimpia (3,75), empate (3,20), gana Marathón (2,00)

Doradobet: gana Olimpia (3,33), empate (3,33), gana Marathón (1,96).

Últimos partidos de Olimpia vs Marathón

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Olimpia y Marathón por la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.

Olimpia 3-2 Marathón | 23.11.25

Marathón 2-0 Olimpia | 30.08.25

Marathón 1-2 Olimpia | 27.04.25

Olimpia 1-0 Marathón | 23.02.25

Marathón 0-0 Olimpia | 06.10.24.

Entradas para Olimpia vs Marathón

Las entradas para esta primera final se venden a los siguientes precios en distintos puntos autorizados de la ciudad de San Pedro Sula.

Sol: 500 lempiras

Silla: 1.200 lempiras.

Estadio de Olimpia vs Marathón

El escenario de este cotejo será el Estadio Olímpico Metropolitano, recinto multiusos con capacidad para 37.000 espectadores. Es el estadio de su tipo más grande de Centroamérica.