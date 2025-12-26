HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazan la victoria de Asfura y denuncian fraude en las elecciones presidenciales de Honduras

Ambos líderes aseguran que el CNE consumó un "golpe electoral" con presunta injerencia extranjera, y anunciaron acciones legales para exigir transparencia en el conteo.

Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazaron la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazaron la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras. | Composición LR | AFP

Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazaron la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunciando serias irregularidades en el proceso y advirtiendo que la declaratoria no refleja la verdadera voluntad popular. Nasralla calificó la decisión como ilegítima y anunció que recurrirá a instancias legales para exigir transparencia, mientras que Moncada acusó directamente al organismo electoral de consumar un “golpe electoral” con presunta injerencia extranjera.

Las denuncias surgieron tras la confirmación oficial del CNE, realizada más de veinte días después de la jornada electoral. El organismo reconoció inconsistencias en al menos el 1,63% de las actas, hecho que alimentó la desconfianza de los sectores opositores. Tanto Nasralla como Moncada sostienen que el proceso estuvo marcado por manipulación del conteo, presión sobre votantes y participación de estructuras del crimen organizado en beneficio del Partido Nacional.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Elecciones en Honduras: el CNE denuncia paralización del conteo de votos y acusa intento de sabotaje

lr.pe

Nasralla rechaza la declaratoria del CNE

Desde la sede del Partido Liberal, Salvador Nasralla afirmó que aceptar la proclamación de Asfura sería “traicionar la confianza del pueblo hondureño”. Señaló que su rechazo no obedece a motivos personales, sino a principios democráticos y a la defensa de la ley. Destacó que la mínima diferencia registrada en el conteo oficial aumenta aún más las sospechas sobre la legitimidad de los resultados y cuestionó los criterios aplicados para validar o descartar votos.

Nasralla también acusó al Partido Nacional de actuar en alianza con estructuras criminales e incluso vinculó al expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando que la victoria de Asfura significaría entregar el gobierno al crimen organizado. Sin embargo, aclaró que no llamará a la violencia ni a movilizaciones violentas, sino a la defensa pacífica y legal del voto. Reiteró que recurrirá a los mecanismos institucionales disponibles para exigir una revisión profunda del proceso electoral.

PUEDES VER: Misión de la OEA respalda el triunfo de Asfura en Honduras y asegura que "reflejan la voluntad" ciudadana

lr.pe

Rixi Moncada denuncia fraude en las elecciones

Por su parte, Rixi Moncada difundió su posicionamiento a través de su cuenta oficial en X, donde sostuvo que el CNE “asesinó la incipiente democracia hondureña” siguiendo supuestas instrucciones externas. Afirmó que la proclamación de Asfura representa una imposición extranjera y denunció que sectores empresariales presionaron a los votantes mediante campañas de miedo dirigidas especialmente a quienes dependen de remesas. Señaló que existen registros de audios que probarían un plan fraudulento y exigió que sean investigados.

Moncada también cuestionó el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados (TREP) y denunció la manipulación de miles de actas, describiendo el proceso como una operación deliberada para torcer la voluntad popular. Aseguró que las autoridades electorales actuaron con “traición” y reiteró su llamado a la resistencia cívica, confiando en que “la verdad prevalecerá pese a la imposición”. Mientras tanto, el malestar social continúa creciendo en medio de manifestaciones y reclamos por esclarecer el proceso electoral.

Notas relacionadas
Misión de la OEA respalda el triunfo de Asfura en Honduras y asegura que "reflejan la voluntad" ciudadana

Misión de la OEA respalda el triunfo de Asfura en Honduras y asegura que "reflejan la voluntad" ciudadana

LEER MÁS
Nasry Asfura, aliado de Trump, es proclamado oficialmente el presidente de Honduras tras casi un mes de retrasos

Nasry Asfura, aliado de Trump, es proclamado oficialmente el presidente de Honduras tras casi un mes de retrasos

LEER MÁS
Elecciones en Honduras: el CNE denuncia paralización del conteo de votos y acusa intento de sabotaje

Elecciones en Honduras: el CNE denuncia paralización del conteo de votos y acusa intento de sabotaje

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Mundo

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025