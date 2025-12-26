Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazan la victoria de Asfura y denuncian fraude en las elecciones presidenciales de Honduras

Salvador Nasralla y Rixi Moncada rechazaron la proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunciando serias irregularidades en el proceso y advirtiendo que la declaratoria no refleja la verdadera voluntad popular. Nasralla calificó la decisión como ilegítima y anunció que recurrirá a instancias legales para exigir transparencia, mientras que Moncada acusó directamente al organismo electoral de consumar un “golpe electoral” con presunta injerencia extranjera.

Las denuncias surgieron tras la confirmación oficial del CNE, realizada más de veinte días después de la jornada electoral. El organismo reconoció inconsistencias en al menos el 1,63% de las actas, hecho que alimentó la desconfianza de los sectores opositores. Tanto Nasralla como Moncada sostienen que el proceso estuvo marcado por manipulación del conteo, presión sobre votantes y participación de estructuras del crimen organizado en beneficio del Partido Nacional.

Nasralla rechaza la declaratoria del CNE

Desde la sede del Partido Liberal, Salvador Nasralla afirmó que aceptar la proclamación de Asfura sería “traicionar la confianza del pueblo hondureño”. Señaló que su rechazo no obedece a motivos personales, sino a principios democráticos y a la defensa de la ley. Destacó que la mínima diferencia registrada en el conteo oficial aumenta aún más las sospechas sobre la legitimidad de los resultados y cuestionó los criterios aplicados para validar o descartar votos.

Nasralla también acusó al Partido Nacional de actuar en alianza con estructuras criminales e incluso vinculó al expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando que la victoria de Asfura significaría entregar el gobierno al crimen organizado. Sin embargo, aclaró que no llamará a la violencia ni a movilizaciones violentas, sino a la defensa pacífica y legal del voto. Reiteró que recurrirá a los mecanismos institucionales disponibles para exigir una revisión profunda del proceso electoral.

Rixi Moncada denuncia fraude en las elecciones

Por su parte, Rixi Moncada difundió su posicionamiento a través de su cuenta oficial en X, donde sostuvo que el CNE “asesinó la incipiente democracia hondureña” siguiendo supuestas instrucciones externas. Afirmó que la proclamación de Asfura representa una imposición extranjera y denunció que sectores empresariales presionaron a los votantes mediante campañas de miedo dirigidas especialmente a quienes dependen de remesas. Señaló que existen registros de audios que probarían un plan fraudulento y exigió que sean investigados.

Moncada también cuestionó el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados (TREP) y denunció la manipulación de miles de actas, describiendo el proceso como una operación deliberada para torcer la voluntad popular. Aseguró que las autoridades electorales actuaron con “traición” y reiteró su llamado a la resistencia cívica, confiando en que “la verdad prevalecerá pese a la imposición”. Mientras tanto, el malestar social continúa creciendo en medio de manifestaciones y reclamos por esclarecer el proceso electoral.