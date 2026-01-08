HOYSuscripcion LR Focus

Brasil, Alemania, China y otros países retiran leche de fórmula de Nestlé por posible riesgo de bacteria peligrosa

La detección de la bacteria en envases de leche en polvo provenientes de los Países Bajos ha llevado a Nestlé a retirar 36 lotes del mercado como medida de precaución

Nestlé ha informado que ha retirado la leche de fórmula en varios países del mundo.
Nestlé ha informado que ha retirado la leche de fórmula en varios países del mundo.

Nestlé encendió las alertas sanitarias a nivel internacional tras anunciar el retiro preventivo de varios productos de leche de fórmula infantil en distintos países, ante la posible presencia de una bacteria peligrosa. La medida, adoptada por precaución, obedece al riesgo de que estos microorganismos provoquen síntomas como náuseas y vómitos en los infantes, lo que llevó a las autoridades y a las personas consumidoras a tomar las medidas correspondientes para el cuidado de un producto destinado a una de las poblaciones más vulnerables.

Dentro del listado de productos retirados del mercado se encuentran las leches infantiles SMA, BEBA y NAN. La medida responde a una acción preventiva tras la alerta sanitaria emitida en Europa. Por ese motivo, Nestlé instó a los consumidores a verificar los lotes afectados y evitar su consumo.

Nestlé ha retirado la leche en fórmula por la presencia de una presunta bacteria. Foto: UDG TV

Nestlé ha retirado la leche en fórmula por la presencia de una presunta bacteria. Foto: UDG TV

¿Cómo se originó la bacteria en los envases de Nestlé?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertó sobre la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus en envases de leche en polvo de Nestlé procedentes de los Países Bajos. La notificación, emitida el 12 de diciembre de 2025, indicó que el problema habría afectado a 36 lotes. Tras conocerse esta información, el fabricante adoptó medidas inmediatas, entre ellas la retirada preventiva de los productos y de los lotes implicados de los canales de comercialización.

"Nestlé ha emprendido pruebas de todo el aceite de ácido araquidónico y las correspondientes mezclas de aceite utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", dijo un portavoz de Nestlé tras detectar la bacteria en los envases.

¿Cuáles son los países afectados por la retirada del producto en el mercado?

La retirada de los productos de Nestlé se inició específicamente en Europa tras detectarse la presencia de Bacillus cereus en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores de aceite. Esta situación obligó a retirar varios lotes de sus productos en 24 países del Viejo Continente, entre ellos Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Suiza, Gran Bretaña y Turquía.

De igual manera, en diversas naciones de Sudamérica, Asia y Oceanía ya se había informado sobre la retirada del producto para proteger la salud de los niños. Algunos de los países afectados incluyen Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, China y Australia, entre otros.

Según Nestlé, la retirada del producto afecta a lotes específicos de leche en fórmula en casi 40 países. En este contexto, también mencionó que económicamente representa una gran pérdida, que perjudica en un 0,5 % las ventas anuales de la empresa.

