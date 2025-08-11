HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

Según el estudio científico, este líquido energético tiene un valor calórico tres veces mayor al de la leche de búfala y podría ofrecer una solución alimentaria en zonas con escasez.

Científicos afirman que la leche de cucaracha contiene un alto contenido proteico. | Composición LR.

La leche es una parte fundamental de la dieta de muchas personas. Por ejemplo, durante la infancia, la leche materna es esencial para el crecimiento de los bebés. En la adultez, las personas suelen consumir leche de vaca, almendras, coco, soya e incluso arroz. Sin embargo, existe una variante poco convencional que, a primera vista, puede parecer repulsiva, pero que, en realidad, es rica en nutrientes: la leche de cucaracha.

En un estudio científico hecho por la Unión Internacional de Cristalografía, se indica que esta bebida puede considerarse un 'superalimento' que podría ayudar a las comunidades que sufren escasez de alimentos. Cabe resaltar que el líquido no se obtiene de cualquier insecto, por lo que la cucaracha que habite en una casa u oficina no serviría para producir este alimento.

La leche de cucaracha se posiciona como un 'superalimento'

¿Qué cucarachas producen leche y dónde se encuentran?

La especie de cucaracha que produce leche se le conoce como Diploptera punctata. Este insecto, conocido también como cucaracha de ciprés o cucaracha escarabajo, produce un líquido en forma de cristales que sirve como alimento para sus crías en el vientre.

Dicho líquido es reconocido como un superalimento por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a su contenido proteico, grasas, azúcares y aminoácidos, los cuales abundan más que la leche de otros animales. Por ejemplo, el valor energético de esta bebida es tres veces mayor al de la leche de búfala, la cual es conocida por su alta densidad calórica y contenido nutricional

La cucaracha Diploptera punctata se encuentra en países como Australia, India, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Sri Lnka, Birmania y Fiy.

La cucaracha Diploptera punctata se encarga de producir líquido como alimento para sus crías. Foto: NaturalistEC.

La leche de cucaracha como líquido de consumo humano

Los estudios sobre la leche de cucaracha sugieren que este líquido podría ser una fuente de alta densidad energética para el consumo humano. Por ello, en localidades donde la escasez de alimentos es un problema vigente, esta bebida se presenta como una posible solución.

Sin embargo, lograr una producción masiva de leche de cucaracha es altamente complicado para los científicos debido al tamaño del insecto, que es equivalente al de un grano de café. Se prevé que, en el futuro, se logre encontrar un método que permita sintetizar el fluido a gran escala.

¿Cómo se extra la leche de la cucaracha?

La revista Vice informó en 2017 que un equipo de científicos logró extraer el líquido del estómago de los embriones de cucarachas en desarrollo. Este proceso se llevó a cabo en un laboratorio especializado y tomó 54 días en completarse. Sin embargo, este método de extracción no es viable si se plantea para el consumo humano.

Frente a ello, biólogos del Instituto de Biología de las Células Madre y Medicina Regenerativa de la India analizaron el líquido producido por los insectos y descubrieron sus beneficios. A raíz de sus resultados, explicaron que, en caso de descifrar la secuencia genética de la proteína, se podría crear un lácteo que ayude a las personas que sufren de desnutrición y, a su vez, combata las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por la producción de leche de vaca.

