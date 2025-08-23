Cada año, en agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF que busca generar conciencia sobre la importancia de alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida. Esta práctica garantiza un crecimiento y desarrollo óptimo, al mismo tiempo que contribuye a prevenir enfermedades graves en la infancia. No obstante, en Perú persisten desafíos culturales, económicos y sociales que limitan su adecuada implementación.

En hospitales y centros de salud del país, esta semana también se convierte en una oportunidad para reforzar la educación de madres gestantes y familias, promover políticas de apoyo a la lactancia y visibilizar los obstáculos que enfrentan las mujeres en diferentes regiones. Según Fidel Suárez Salazar, pediatra y presidente del Comité de Lactancia Materna del Hospital EsSalud Marino Molina, "el objetivo principal es difundir las virtudes de la lactancia materna para el niño y la madre, y facilitarle el acceso a ella".

La primera vacuna: beneficios de la lactancia materna

La nutricionista Judith Soto, del Colegio de Nutricionistas de Lima, señala que la leche materna es considerada “la primera vacuna” del recién nacido, ya que aporta nutrientes esenciales y componentes inmunológicos que lo protegen de infecciones frecuentes, como diarrea y enfermedades respiratorias. Además, favorece el desarrollo neurológico y garantiza un crecimiento adecuado. Según la especialista, "la lactancia materna ofrece beneficios emocionales y psicológicos tanto a la madre como al bebé, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas infantiles, al propiciar la mejor salud del bebé, y reduce los gastos en consultas médicas y medicamentos".

Soto explica que la leche materna se compone de tres fases: el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro, producido en los primeros días después del parto, contiene inmunoglobulinas que forman un revestimiento en el tracto gastrointestinal del bebé, evitando la adherencia de bacterias, virus y parásitos. Posteriormente, la leche de transición y la madura aportan proteínas, vitaminas, carbohidratos y agua en proporciones adecuadas, asegurando la nutrición y la inmunidad durante todo el primer año de vida e incluso más allá.

Obstáculos y mitos que dificultan la lactancia materna en el Perú

A pesar de sus múltiples beneficios, la lactancia materna enfrenta importantes barreras en el país. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2024), la costa presenta los porcentajes más bajos de lactancia exclusiva: Ica con 45,8 %, Lima Metropolitana 54 % y Lambayeque 57,3 %. A nivel nacional, el 67,4 % de los bebés recibe lactancia materna exclusiva, lo que representa una disminución de 1,9 % respecto al 2023, cuando la cifra alcanzó 69,3 %. Esto significa que más de 30 % de los bebés en el país no reciben leche materna exclusiva y dependen de fórmulas u otros alimentos durante sus primeros seis meses de vida.

El pediatra Fidel Suárez explica que los desafíos son más notorios en los estratos socioeconómicos medios y altos, donde persisten prejuicios sobre la lactancia y la fuerte influencia de las fórmulas para bebés. "El marketing abrumador en medios de comunicación alienta principalmente a la clase media", señala.

"Tenemos más que nada varios tabús a nivel general. Algunos hablan de que la leche materna deforma los pezones o produce algún tipo de alteración en los bebés, haciéndolos muy engreídos", enfatiza Suárez. Además, menciona la preocupación común de que la madre produce poca leche y que esta no sería suficiente para satisfacer al bebé. En contraste, en los estratos socioeconómicos bajos, la lactancia materna suele ser más aceptada, principalmente por razones económicas.

Sin embargo, subraya que es necesaria una educación constante para las madres y el personal de salud, orientando en técnicas adecuadas de lactancia, con el fin de garantizar que esta práctica se mantenga de forma sostenida y que todos los bebés puedan acceder a sus beneficios. "Por eso nuestras campañas de promoción de la lactancia materna se dirigen no solo al público en general, sino también a los equipos de salud", concluye.

Especialistas recomiendan iniciar la lactancia desde el nacimiento y mantenerla hasta los 2 años

Según el pediatra Suárez, la lactancia debe comenzar inmediatamente después del parto natural o cesárea, promoviendo el contacto piel a piel para fortalecer el vínculo afectivo y estimular la succión, incluso en casos de cesárea. "No es otra cosa que acercar la cabecita del bebe hacia el pezón de la mamá para que vaya reconociendo, sintiendo el calor de la madre, creándose un lazo afectivo", resalta el especialista.

Los expertos aconsejan que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continúe complementada con una alimentación adecuada hasta los dos años o más. Además, destacan que el acompañamiento de obstetras, pediatras y nutricionistas resulta fundamental para resolver dudas, orientar a las familias y evitar que tabúes o dificultades técnicas interrumpan este proceso natural.

Semana de la Lactancia Materna en Perú

En los hospitales de EsSalud, como el Marino Molina, se realizan diversas actividades durante la Semana de la Lactancia Materna. Una de las más representativas es la del “Niño Mamoncito”, que motiva a madres con hijos menores de seis meses y al personal de salud a difundir los beneficios de la lactancia y compartir sus experiencias.

