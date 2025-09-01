HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Economía

Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe por relación romántica con subordinada: ¿sería legal en Perú y cuánto se pagaría?

Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe tras violar el código de conducta. Philipp Navratil asume como nuevo líder para reforzar la gobernanza corporativa.

El ex CEO ocupó el cargo desde 2024. Foto: composición
El ex CEO ocupó el cargo desde 2024. Foto: composición

Nestlé anunció este lunes que destituye a su CEO, Laurent Freixe, después de que una investigación interna confirmara que mantuvo una relación romántica no revelada con una subordinada directa, violando el código de conducta empresarial. La investigación estuvo a cargo del presidente del directorio, Paul Bulcke, y del director independiente principal, Pablo Isla.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio”, declaró Bulcke.

Freixe asumió el cargo de CEO de Nestlé en septiembre de 2024, tras la destitución de su predecesor, Mark Schneider, marcando un periodo de cambios en la alta dirección de la multinacional suiza.

En su reemplazo, la compañía designó a Philipp Navratil, ejecutivo con más de 20 años de trayectoria en Nestlé. Navratil ingresó como auditor interno en 2001, fue gerente de país en Honduras en 2009, lideró el negocio de café y bebidas en México en 2013 y asumió la unidad estratégica de Café en 2020. En julio de 2024 se trasladó a Nespresso y se unió a la junta ejecutiva de Nestlé el 1 de enero de 2025, previo a su ascenso a CEO.

Con esta decisión, Nestlé refuerza su gobernanza corporativa y la integridad en la gestión, enviando un mensaje claro a inversionistas, socios y consumidores sobre la importancia de cumplir los valores de la empresa.

¿Qué dice la ley peruana sobre las relaciones románticas en el trabajo?

Según Juan Valera, Director Fundador de Valcaya Legal, consultado por La República, las relaciones amorosas entre trabajadores no están prohibidas por la legislación peruana y no constituyen causal de despido por sí mismas. Sin embargo, sí se restringe cualquier favoritismo o trato indebido que derive de estas relaciones, afectando la ética y la subordinación en el centro laboral.

Valera añadió que recientemente el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia que confirma esta interpretación: tener una relación personal con un colega no justifica un despido, salvo que se comprometan principios de ética laboral o exista un trato desigual hacia otros trabajadores.

“Lo que sí está prohibido es que los trabajadores en una relación se conduzcan de manera contraria a lo que corresponde en el centro de labores. La empresa puede establecer políticas internas para regular la conducta del personal y prevenir conflictos de interés”, señaló Valera.

En caso de despido, la indemnización dependerá del tipo de empresa y contrato. Por ejemplo, microempresas pagan hasta 10 remuneraciones diarias por año trabajado, mientras que pequeñas empresas hasta 20, y trabajadores del régimen general pueden recibir hasta un sueldo y medio por año trabajado, con topes legales.

¿Cómo le fue a Nestlé en el primer semestre de 2025?

Nestlé registró una facturación de 44.228 millones de francos suizos (≈47.570 millones de euros) en el primer semestre de 2025, un descenso del 1,8% respecto al año anterior, principalmente por el tipo de cambio. En términos orgánicos —excluyendo divisas y adquisiciones— las ventas crecieron 2,9%, impulsadas por un alza del 2,7% en precios y 0,2% en volumen.

El beneficio neto fue de 5.065 millones de francos (≈5.450 millones de euros), con una caída del 10,3%, afectado por costos, mayor inversión en marketing y la fortaleza del franco suizo.

Notas relacionadas
Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

Inversión privada en Perú toca récord en cuatro años, pero campaña electoral enfriará su impulso en la segunda mitad de 2025

LEER MÁS
Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

LEER MÁS
En Lima cierran casi tres empresas por cada una que abre: ¿qué está pasando con los emprendedores?

En Lima cierran casi tres empresas por cada una que abre: ¿qué está pasando con los emprendedores?

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: ciudadanos marcharon para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: ciudadanos marcharon para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Lo que pedí, lo que me trajeron: la decepción de recibir un producto distinto al que compraste en red

Lo que pedí, lo que me trajeron: la decepción de recibir un producto distinto al que compraste en red

LEER MÁS
En caso de fallecimiento ¿quien puede cobrar la pensión de un afiliado a la ONP?: paso a paso, requisitos y más

En caso de fallecimiento ¿quien puede cobrar la pensión de un afiliado a la ONP?: paso a paso, requisitos y más

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Presupuesto 2026: gobierno incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Congreso debe aprobar por insistencia corrección a ley del ISC en apuestas online: riesgo de pérdida de S/100 millones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota