HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo
Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Estados Unidos estaría considerando intervenir en Irán tras la caída de Maduro en Venezuela, según el Jerusalem Post

Donald Trump ya había advertido que Irán sería "golpeado muy duramente" si mueren más manifestantes en las protestas desatadas por el deterioro de la situación económica.

Estados Unidos considera intervenir en Irán por protestas, pero Teherán acusa a Washington de injerencia y terrorismo.
Estados Unidos considera intervenir en Irán por protestas, pero Teherán acusa a Washington de injerencia y terrorismo. | Composición LR

El Jerusalem Post informó que Estados Unidos estaría considerando intervenir en Irán ante las protestas desatadas por el deterioro de la situación económica y la crisis energética. La posible intervención podría producirse luego de que el gobierno de Donald Trump ejecutara la 'Operación Resolución Absoluta' para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con el medio, la captura del exdictador sorprendió a Israel, que ahora analiza si la administración Trump podría replicar un despliegue militar contra Irán. Antes de una eventual intervención, los funcionarios israelíes consideraban que las manifestaciones carecían de la fuerza necesaria para derrocar al líder supremo Ali Jamenei.

TE RECOMENDAMOS

REGALO DE TOMÁS GÁLVEZ A LA MAFIA: DESACTIVA EQUIPOS QUE INVESTIGABAN CORRUPTOS | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

lr.pe

Estados Unidos estaría considerando intervenir en Irán

Estados Unidos e Israel creían que las protestas no eran suficientes para derrocar a Jamenei. Sin embargo, esta percepción habría cambiado tras la caída de Nicolás Maduro, quien afronta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas en Nueva York.

En este contexto, el Jerusalem Post indicó que Washington e Israel evalúan opciones de intervención limitada o selectiva para respaldar al movimiento de protesta iraní, mientras descartan, al menos por ahora, un cambio de régimen mediante una guerra abierta.

Asimismo, el exministro israelí de Defensa, Benny Gantz, instó de manera explícita a que Israel y Estados Unidos intervengan en Irán en apoyo a los manifestantes, con el objetivo de forzar la rendición del régimen o propiciar el derrocamiento.

PUEDES VER: China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

lr.pe

Irán acusa a Estados Unidos de incitar el "terrorismo"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, acusó a Estados Unidos de alentar la "violencia, el terrorismo y el asesinato". Las recientes declaraciones de Baghaei se produjeron tras las afirmaciones de Donald Trump, quien había advertido que la República Islámica sería "golpeada muy duramente" si mueren más manifestantes en las protestas registradas en más de 250 localidades iraníes desde el 28 de diciembre de 2025. "Estamos preparados y listos para actuar", escribió Trump en Truth Social.

La respuesta desde Teherán fue inmediata. Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ali Jamenei, calificó la seguridad nacional de Irán como una "línea roja" y advirtió que cualquier intento de injerencia recibirá una respuesta severa. "Cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán será cortada", escribió en la red social X. El canciller iraní, Abás Araqchi, también reaccionó y sostuvo que este tipo de mensajes elevan innecesariamente la tensión. "La declaración de Trump es imprudente y peligrosa", afirmó. Además, indicó que las protestas tienen un carácter mayoritariamente pacífico, aunque subrayó que los actos contra bienes públicos no pueden ser tolerados por el Estado.

Las manifestaciones se originaron por el colapso del rial y el encarecimiento del costo de vida. La ONG opositora HRANA informó que las protestas dejaron más de 20 muertos y más de 1.200 detenidos.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

LEER MÁS
Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

Nicolás Maduro EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025