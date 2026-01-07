Estados Unidos considera intervenir en Irán por protestas, pero Teherán acusa a Washington de injerencia y terrorismo. | Composición LR

El Jerusalem Post informó que Estados Unidos estaría considerando intervenir en Irán ante las protestas desatadas por el deterioro de la situación económica y la crisis energética. La posible intervención podría producirse luego de que el gobierno de Donald Trump ejecutara la 'Operación Resolución Absoluta' para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con el medio, la captura del exdictador sorprendió a Israel, que ahora analiza si la administración Trump podría replicar un despliegue militar contra Irán. Antes de una eventual intervención, los funcionarios israelíes consideraban que las manifestaciones carecían de la fuerza necesaria para derrocar al líder supremo Ali Jamenei.

Estados Unidos e Israel creían que las protestas no eran suficientes para derrocar a Jamenei. Sin embargo, esta percepción habría cambiado tras la caída de Nicolás Maduro, quien afronta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas en Nueva York.

En este contexto, el Jerusalem Post indicó que Washington e Israel evalúan opciones de intervención limitada o selectiva para respaldar al movimiento de protesta iraní, mientras descartan, al menos por ahora, un cambio de régimen mediante una guerra abierta.

Asimismo, el exministro israelí de Defensa, Benny Gantz, instó de manera explícita a que Israel y Estados Unidos intervengan en Irán en apoyo a los manifestantes, con el objetivo de forzar la rendición del régimen o propiciar el derrocamiento.

Irán acusa a Estados Unidos de incitar el "terrorismo"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, acusó a Estados Unidos de alentar la "violencia, el terrorismo y el asesinato". Las recientes declaraciones de Baghaei se produjeron tras las afirmaciones de Donald Trump, quien había advertido que la República Islámica sería "golpeada muy duramente" si mueren más manifestantes en las protestas registradas en más de 250 localidades iraníes desde el 28 de diciembre de 2025. "Estamos preparados y listos para actuar", escribió Trump en Truth Social.

La respuesta desde Teherán fue inmediata. Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ali Jamenei, calificó la seguridad nacional de Irán como una "línea roja" y advirtió que cualquier intento de injerencia recibirá una respuesta severa. "Cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán será cortada", escribió en la red social X. El canciller iraní, Abás Araqchi, también reaccionó y sostuvo que este tipo de mensajes elevan innecesariamente la tensión. "La declaración de Trump es imprudente y peligrosa", afirmó. Además, indicó que las protestas tienen un carácter mayoritariamente pacífico, aunque subrayó que los actos contra bienes públicos no pueden ser tolerados por el Estado.

Las manifestaciones se originaron por el colapso del rial y el encarecimiento del costo de vida. La ONG opositora HRANA informó que las protestas dejaron más de 20 muertos y más de 1.200 detenidos.