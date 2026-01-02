HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump advierte a Irán sobre las protestas y abre un nuevo frente de tensión entre Washington y Teherán

Respuesta. Teherán calificó la seguridad nacional como una “línea roja” y advirtió que cualquier injerencia extranjera recibirá una reacción severa.

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos intervendrá si el gobierno iraní causa bajas entre manifestantes pacíficos. Foto: composición LR/AFP/X
El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos intervendrá si el gobierno iraní causa bajas entre manifestantes pacíficos. Foto: composición LR/AFP/X

Irán volvió al centro de la escena internacional tras las protestas que se expanden por varias ciudades del país, impulsadas por el colapso del rial y el encarecimiento del costo de vida. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Washington actuará si el gobierno iraní mata a manifestantes, una declaración que elevó la tensión entre ambos países.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, EE. UU. acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Las movilizaciones, que ya cumplen seis días, dejaron al menos siete muertos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, según reportes oficiales y medios locales.

PUEDES VER: Taiwán advierte que se reforzará para defender "firmemente" la soberanía de Taipéi tras ejercicios militares de China

lr.pe

Las protestas en Irán comenzaron tras una fuerte depreciación de la moneda nacional. El rial llegó a cotizarse en torno a 1,4 millones por dólar, una caída sin precedentes que profundizó la crisis económica en Irán, afectada por años de hiperinflación y sanciones internacionales. Comercios cerrados, estudiantes movilizados y consignas contra el gobierno marcaron las manifestaciones en Teherán y otras ciudades como Isfahán.

Irán responde con advertencias tras amenaza de intervención de Estados Unidos

La respuesta desde Teherán fue inmediata. Ali Shamkhani, asesor del líder supremo Ali Jamenei, calificó la seguridad nacional de Irán como una “línea roja” y advirtió que cualquier intento de injerencia recibirá una respuesta severa. “Cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán será cortada”, escribió en la red social X.

En la misma línea, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, acusó a Estados Unidos e Israel de avivar las protestas. “Trump debe saber que una intervención estadounidense en este asunto interno desestabilizará toda la región y dañará los intereses de Estados Unidos”, afirmó. Larijani aludió además a la presencia militar estadounidense en Medio Oriente y recordó el ataque iraní contra la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, ocurrido en junio tras bombardeos de Washington contra instalaciones nucleares iraníes.

PUEDES VER: Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York con un ambicioso programa social y tras ser nombrado "comunista" por Trump

lr.pe

Las amenazas cruzadas se producen en un momento de alta tensión entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear iraní. En junio, Washington atacó sitios de enriquecimiento de uranio, lo que llevó a Trump a prometer que impedirá cualquier reconstrucción del arsenal nuclear o de misiles balísticos de Teherán.

Colapso del rial y sanciones reavivan las mayores protestas desde 2022

La crisis económica en Irán explica el trasfondo de las movilizaciones. La hiperinflación de dos dígitos y la pérdida de poder adquisitivo golpean a una población que ya soporta sanciones internacionales reforzadas en septiembre por decisiones de Naciones Unidas. El presidente Masoud Pezeshkian reconoció la legitimidad de las demandas y pidió a sus funcionarios escuchar a los manifestantes. “Si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia, acabaremos en el infierno”, dijo en un discurso televisado.

Sin embargo, otros sectores del poder advirtieron que responderán con firmeza ante cualquier desestabilización. La Guardia Revolucionaria alertó sobre una postura dura frente a lo que considera injerencia extranjera o sedición interna. Las protestas actuales son las más relevantes desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial desató una ola de indignación que dejó cientos de muertos.

