Mundo

Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

Brian Nichols, quien también fue secretario de estado norteamericano, sostuvo que la captura de Maduro carece de base legal y violó las normas internacionales al no contar con el respaldo de la ONU o la OEA.

La captura de Maduro y su esposa no se basó en leyes de EE. UU. ni internacionales, aseguró.
La captura de Maduro y su esposa no se basó en leyes de EE. UU. ni internacionales, aseguró. | Composición LR

En una entrevista reciente con Noticias Caracol, Brian Nichols, exembajador de EE. UU. en Perú, expresó sus dudas sobre la legalidad de la operación de captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Nichols destacó que, aunque ambos enfrentan graves acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y lavado de activos, la forma en que Estados Unidos llevó a cabo esta acción carece de respaldo legal.

"Han cometido violaciones de los derechos humanos, sí, el narcotráfico, sí, lavado de activos, pero la manera en que EE. UU. actuó no se ajusta a la ley internacional ni a las leyes de los Estados Unidos", afirmó.

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

Consecuencias para la diplomacia de EE. UU.

Nichols también advirtió sobre las posibles repercusiones de esta acción para las relaciones internacionales de Estados Unidos. Según el exdiplomático, la operación unitaria de Washington podría aislar al país, especialmente en América Latina. En los últimos días, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado reuniones para discutir la operación, con varios países manifestando su desacuerdo.

"Ya estamos viendo cómo varios países se oponen a esta acción. Esto podría debilitar la influencia de Estados Unidos en la región", comentó Nichols, quien agregó que este tipo de acciones sin respaldo multilateral podría debilitar la posición global de EE. UU.

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

La contradicción en las negociaciones con el régimen venezolano

Un tema clave que abordó Nichols fue la contradicción en la política de EE. UU. hacia Venezuela. Mientras que se captura a Maduro, Estados Unidos sigue negociando con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros miembros del régimen chavista. Nichols se mostró desconcertado ante esta aparente contradicción, cuestionando por qué, después de una acción tan drástica, el gobierno de Trump sigue en contacto con el régimen.

A juicio de Nichols, si la prioridad fuera acabar con el régimen de Maduro, Estados Unidos no debería negociar con los mismos actores que perpetúan ese sistema. Para él, la restauración de la democracia en Venezuela debería ser la prioridad, con la liberación de los presos políticos y el regreso del gobierno legítimo de Juan Guaidó.

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: "Ya basta"

La política estadounidense en América Latina

Nichols también analizó la política de EE. UU. en América Latina, destacando que la estrategia de la administración Trump se ha centrado en fortalecer su presencia e influencia en la región. Sin embargo, advirtió que este enfoque podría generar efectos adversos a largo plazo, especialmente si la postura de EE. UU. se percibe como agresiva.

"El papel agresivo de Estados Unidos en la región podría generar anticuerpos y fortalecer a líderes populistas como Hugo Chávez, lo que traería consecuencias negativas para el país a largo plazo", dijo Nichols, quien agregó que, en su opinión, esta postura podría intensificar el rechazo en América Latina.

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo en EE.UU.?

El futuro judicial de Nicolás Maduro

Finalmente, Nichols se refirió a las perspectivas judiciales de Nicolás Maduro. Aunque el exdiplomático cree que Maduro enfrentará un juicio largo y complicado, también consideró la posibilidad de que el presidente venezolano llegue a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, como ha sucedido en otros casos de narcotráfico. Esto podría reducir las condenas de su familia o incluso ayudar a procesar a otros miembros del chavismo.

“Es común que los capos del narcotráfico lleguen a acuerdos de cooperación para recibir un trato mejor”, concluyó Nichols, sugiriendo que algo similar podría ocurrir en el caso de Maduro.

