Reportan disparos cerca a la sede del Gobierno de Venezuela
Mundo

Trump designa a Marco Rubio, Pete Hegseth y dos funcionarios más para liderar la transición en Venezuela

El presidente estadounidense también destacó la actitud de Delcy Rodríguez en su nuevo rol como nueva presidenta interina de Venezuela.

Trump designa a cuatro funcionarios para liderar la transición en Venezuela.
Trump designa a cuatro funcionarios para liderar la transición en Venezuela. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista telefónica con NBC News que la coordinación de la transición en Venezuela estará a cargo de varios de sus colaboradores más cercanos.

Entre ellos se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, y su vicepresidente, JD Vance. Sin embargo, el republicano dejó claro que, aunque este equipo estará a la cabeza de las gestiones, será él quien tome las decisiones. "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", indicó.

Mandatario resalta "cooperación" de Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense se mostró satisfecho por la actitud de Delcy Rodríguez en sus primeros días como líder del gobierno chavista. "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", señaló.

Además, aclaró que no hubo comunicación desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que resultó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia en Caracas, una acción que también incluyó bombardeos en varias zonas militares de la capital venezolana.

Descarta elecciones en el corto plazo

Por otro lado, Trump descartó que se realicen elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, con el argumento que el país necesita primero "recuperar su salud". "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", indicó el jefe de Estado.

En los últimos días, Trump también ha expresado dudas sobre la capacidad de la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, para gobernar, ya que considera que "no tiene el respeto ni el apoyo necesario en el país".

Presentan demanda contra Maduro, Rodríguez y otros funcionarios chavistas

Un grupo de ciudadanos estadounidenses de Miami presentó una demanda civil contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros miembros del régimen chavista, a quienes acusan de secuestro, tortura, narcotráfico y terrorismo de Estado.

Las víctimas señalan que el chavismo ha establecido un sistema sistemático de toma de rehenes, utilizando a ciudadanos estadounidenses como instrumentos de negociación para obtener alivios de sanciones, acuerdos petroleros, intercambios de prisioneros y concesiones políticas.

Asimismo, la demanda se basa en dos de los instrumentos más contundentes del derecho federal estadounidense: la Ley Antiterrorista (ATA) y la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que persigue a las organizaciones criminales.

