La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

La restricción tiene carácter legal. Antes de recibir el galardón en la ceremonia de la Academy AwardsAcademy Awards, cada ganador debe firmar un acuerdo en el que se compromete a no vender el Premio de la Academia al Mérito.

Premio Oscar 2026 Foto: Composición LR
Premio Oscar 2026 Foto: Composición LR

¿Te imaginas tener en tu casa el Premio Oscar que ganóLeonardo Di Caprio por 'El renacido'? Para cientos de cinéfilos está sería una pieza de colección invaluable. Sin embargo, aunque se trate del premio más prestigioso de Hollywood, existe una regla poco conocida: la máxima estatuilla del séptimo arte solo puede venderse, al menos legalmente, por el módico precio de un 1 dólar.

En 1950, las estatuillas fueron acogidas legalmente para que ni el ganador ni sus herederos las puedan vender sin antes haberlas ofrecido a la Academia por el precio simbólico de un dólar. La medida fue tomada para evitar que el codiciado premio termine en estrambóticas subastas, en manos de coleccionistas privados u objeto de deseo de los ladrones. 

Solo una vez, un ganador del Óscar vendió su estatuilla sin acciones legales en su contra: Harold Russell, quien se vio obligado a vender su Oscar a Mejor Película por 'Los mejores años de nuestra vida' (1947) para pagar los gastos médicos de su esposa. Su estatuilla fue comprada por $55.00 por Lew Wasserman, quien donó el hombrecillo dorado a la Academia. 

¿Qué cláusula deben firmar todos los ganadores de un Premio Oscar?

La restricción no es solo de palabra, tiene carácter legal. Antes de recibir el galardón en la ceremonia de la Academy Awards, cada ganador debe firmar un acuerdo en el que se compromete a no vender el Premio de la Academia al Mérito. Si alguien incumple la cláusula, la Academia puede intervenir legalmente para recuperar el premio. 

Esta medida se implementó porque, durante las primeras décadas de una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo, algunos de los galardonados vendían su estatuilla por  exorbitantes sumas de dinero. Para preservar el valor simbólico, la Academia decidió impedir que el trofeo se convirtiera en objeto de especulación.

¿Qué Premios Oscars sí se han vendido?

Si algún coleccionista o fanático de cine quiere comprar un Oscar solo podría hacerse de esta adquisición si el premio fue entregado antes de 1950. Por eso, algunos Oscar sí han sido vendidos por cifras millonarias. Uno de los casos más famosos es el del fallecido cantante Michael Jackson, quien pagó en una subasta US$1,54 millones por el Oscar a Mejor Película logrado por 'Lo que el viento se llevó' en 1940. 

Otro caso conocido es el de Orson Welles. La familia del cineasta vendió su Oscar por Mejor Guion Original con la película 'Ciudadano Kane' por 861.542 dólares. Aunque la Academia quiso evitarlo, una corte jurídica determinó que el director de cine no había firmado ningún acuerdo. 

Por eso, aunque muchos sueñan con tener en casa el Oscar de su actor o película favorita, la regla de la Academia es clara: la estatuilla dorada está hecha para reconocer la excelencia del séptimo arte, no para venderse. 




