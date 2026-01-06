Europa apoya a Dinamarca en pedido a Estados Unidos de respetar la soberanía de Groenlandia

Este martes, los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Solicitaron a Washington que respete la soberanía del territorio autónomo, subrayando que las decisiones sobre su futuro deben ser tomadas exclusivamente por las autoridades locales.

Los líderes europeos destacaron que Dinamarca es miembro de la Alianza Atlántica, al igual que Estados Unidos, y que ambos países mantienen un acuerdo de defensa. Esta declaración surgió a raíz de los comentarios del presidente estadounidense sobre su intención de adquirir la isla, lo que generó inquietudes sobre el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la soberanía y autodeterminación.

Trump reitera su interés en Groenlandia tras intervención en Venezuela

Después de la intervención en Venezuela, el presidente Donald Trump renovó su interés en asumir el control de Groenlandia, un territorio danés de importancia estratégica. A bordo del Air Force One, Trump afirmó que la isla es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, cuestionando la capacidad de Dinamarca para protegerla. Estas declaraciones se produjeron tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, lo que generó preocupación internacional.

A pesar de las objeciones de Groenlandia y Dinamarca sobre su soberanía, Trump insistió en la importancia de la isla por sus recursos naturales y su ubicación geopolítica. Los líderes groenlandeses respondieron destacando la estabilidad política de la región y pidieron calma ante las especulaciones.

La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, mientras los líderes europeos insisten en que Estados Unidos debe respetar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Dinamarca advierte que un ataque de EE. UU. contra Groenlandia significaría el fin de la OTAN

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier intento de intervención militar de Estados Unidos contra Groenlandia tendría consecuencias graves, incluyendo el colapso de la OTAN. "Si EE. UU. ataca a otro miembro de la OTAN, marcaría el fin de la Alianza y de la seguridad que ésta garantiza desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó Frederiksen, quien reiteró que Groenlandia no busca formar parte de Estados Unidos.

Estas declaraciones surgieron a raíz de las recientes amenazas de Donald Trump, quien, el 4 de enero, sugirió la posibilidad de intervenir en Groenlandia bajo el pretexto de preocupaciones sobre la seguridad nacional de EE. UU.

En respuesta, varios aliados europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, respaldaron a Dinamarca y subrayaron que el destino de Groenlandia debe ser decidido por sus propios habitantes. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, instó a no comparar la situación de la isla con la crisis en Venezuela, defendiendo la estabilidad y soberanía de la región