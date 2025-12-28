HOYSuscripcion LR Focus

Uno de los países más antiguos de Europa pasará a tener como moneda oficial el euro en 2026: qué significa su ingreso a la eurozona

El euro sumará un nuevo miembro de la Unión Europea, que adoptará oficialmente la moneda y se convertirá en el país número 21 de la eurozona.

Bulgaria se prepara para adoptar el euro en 2026, convirtiéndose en el país número 21 de la eurozona
Bulgaria se prepara para adoptar el euro en 2026, convirtiéndose en el país número 21 de la eurozona | Foto: Getty Images/ Composición LR

Tras completar el proceso de aprobación para unirse a la zona euro, Bulgaria recibió la evaluación del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con consulta al Parlamento Europeo. La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios emitió un informe favorable en junio, respaldado por el Parlamento el 8 de julio, y ese mismo día el Consejo de la Unión Europea adoptó la decisión definitiva. Así, a partir del 1 de enero de 2026, Bulgaria se convertirá en el 21.º país de la eurozona, sumándose a los 20 Estados miembros que ya utilizan el euro como moneda oficial.

Bulgaria reemplazará su moneda nacional, el lev, por el euro, fijando un tipo de cambio de 1,95583 lev por euro. Esto garantiza que el valor de la moneda se mantenga estable durante la transición, evitando cambios bruscos en los precios y el poder adquisitivo. Con este paso, el país se integra plenamente a la eurozona, facilitando transacciones comerciales y financieras con el resto de los Estados miembros.

Beneficios de usar el euro: ¿por qué conviene?

  • Los ciudadanos pueden viajar por la zona euro sin pagar comisiones por cambio de moneda.
  • Facilita comparar precios entre distintos países.
  • Permite vivir, trabajar, estudiar o jubilarse en cualquier país que use el euro.
  • Ha garantizado estabilidad de precios desde su implementación hace 25 años.
  • Su estabilidad ha promovido la inversión y el crecimiento económico.
  • Es la segunda moneda más utilizada en el mundo para préstamos y financiación.
  • La eurozona se ha consolidado como una de las economías más grandes y fuertes a nivel global.

Según la encuesta del Eurobarómetro publicada el 11 de diciembre, el 49% de los búlgaros se muestra en contra del euro, mientras que el 42% lo apoya y un 9% se declara indeciso.

