António Guterres exige "respetar los principios de soberanía" durante el Consejo de Seguridad de la ONU. | Foto: composición LR

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó al Consejo de Seguridad para abordar el ataque llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. La sesión extraordinaria surgió a petición de la representación de Colombia y se denominó 'Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales'.

En la reunión, la subsecretaria general Rosemary DiCarlo leyó las declaraciones escritas por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para "respetar los principios de soberanía" de los Estados. Cabe señalar que el jefe de las Naciones Unidas calificó el bombardeo en Caracas del sábado 3 de enero como un "precedente peligroso".

Alertan posible escalada militar en el Consejo de Seguridad de la ONU

"Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto a cómo se conducen las relaciones entre los Estados", señaló Guterres, tal como leyó la subsecretaria general de la ONU.

Venezuela solicitó una reunión y Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad desde el 1 de enero, hizo llegar esta petición al organismo. La iniciativa contó con el respaldo de otras representaciones diplomáticas, como la de Irán, las cuales sostienen que las acciones de Estados Unidos constituyen una "agresión criminal" contra la soberanía de Venezuela, desafiando así el principio de no intervención que rige el derecho internacional.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro en EE. UU.?

El 3 de enero de 2026, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un bombardeo en Venezuela, después de ataques dirigidos a supuestas 'narcolanchas' en el Caribe que comenzaron en septiembre del año pasado. La operación resultó en la captura y extradición de Maduro, quien fue trasladado a una prisión en Estados Unidos.

Desde hace cinco años, el heredero de Hugo Chávez ha enfrentado acusaciones de narcotráfico y terrorismo en un tribunal de Nueva York. En este período, las autoridades norteamericanas han establecido recompensas por el exdictador, las cuales terminaron ascendiendo a US$50 millones para quien proporcione información que conduzca a su arresto.

Los cargos sobre Maduro se extendieron a su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida en Caracas y trasladada a EE. UU. Ambos se presentaron este lunes 5 de enero ante un tribunal en Nueva York, donde comparecieron ante el juez Alvin K. Hellerstein, especialista en casos complejos, de alto perfil y que ha tratado procesos vinculados con el crimen organizado y delitos transnacionales.