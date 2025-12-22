Jeff Landry es el enviado especial que Trump nominó para que Groenlandia sea controlado por EE.UU. pese a críticas de Dinamarca. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia, un nombramiento que provocó una fuerte reacción de rechazo por parte de Dinamarca y de los líderes groenlandeses. El republicano anunció en Truth Social que Landry asumiría la misión de “avanzar los intereses de EE.UU.” en relación con la isla ártica, enfatizando su importancia estratégica y de seguridad nacional.

La curiosa elección de un “enviado especial” y las declaraciones de Trump sobre la importancia de la isla para EE.UU. reavivaron tensiones que Dinamarca considera una intromisión en su soberanía y en la autodeterminación groenlandesa, según comentaron líderes daneses y groenlandeses en declaraciones públicas recogidas por Reuters y AP News.

Dinamarca se indigna ante el nombramiento

El gobierno danés, a través de su primer ministro Mette Frederiksen y el de Asuntos Exteriores Lars Løkke Rasmussen, calificó la decisión de Trump como “completamente inaceptable” y reiteró que no se puede anexionar otro país, ni siquiera bajo argumentos de seguridad internacional, asegurando que Greenland pertenece a los groenlandeses y que la integridad territorial debe ser respetada.

Rasmussen anunció que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague para exigir explicaciones sobre el nombramiento, una medida diplomática habitual para expresar rechazo formal ante una acción percibida como dañina para la soberanía nacional, de acuerdo a informes difundidos por agencias internacionales. La posición danesa subrayó que este tipo de nombramiento afecta también la confianza entre aliados de la OTAN.

Además, líderes groenlandeses declararon que la designación de un enviado con la supuesta misión de “hacer de Groenlandia parte de EE.UU.” no cambiará la determinación de la isla de decidir su propio futuro y que la isla no está “a la venta”, según declaraciones citadas por Reuters.

El rechazo no se limitó a Dinamarca: la Unión Europea también subrayó la importancia de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, reforzando el aislamiento diplomático de la iniciativa estadounidense, tal como consignó Reuters.

¿Quién es Jeff Landry, el enviado especial para Groenlandia?

Jeff Landry es el gobernador republicano de Luisiana, electo en 2023 e investido en enero de 2024, con una trayectoria política que incluye cargos como fiscal general de ese estado. En su nuevo rol, que describió como “voluntario” y parte-time, Landry afirmó en la red X que es un honor servir en ese puesto y que no afectará su gestión como gobernador. Además, reiteró su compromiso con la idea de que Groenlandia se convierta en parte de EE.UU.

Jeff Landry es el enviado especial nominado por Trump para que EE.UU. controle a Groenlandia.



Aunque no se ha divulgado ningún mandato específico sobre plazos o funciones oficiales -y no está claro si el cargo requerirá confirmación del Senado-, la presencia de Landry en este papel se interpreta como un símbolo político del interés directo de la administración estadounidense en Groenlandia, algo que generó alarma en Copenhague y Nuuk.

Landry insistió en que su papel no interferirá con sus responsabilidades estatales en Luisiana, una manera de atemperar posibles críticas internas en EE.UU., aunque su misión declarada de promover la integración de Groenlandia en Estados Unidos ha sido un factor clave en la escalada de tensiones diplomáticas con Dinamarca y sus aliados europeos.

Groenlandia en medio de la disputa entre Dinamarca y EE.UU.

Groenlandia es una isla vasta y estratégicamente ubicada en el Ártico, con una población de alrededor de 57.000 habitantes. Aunque forma parte del Reino de Dinamarca, cuenta con un alto grado de autonomía desde la aprobación de la Ley de Autogobierno de 2009, que garantiza a los groenlandeses el derecho a decidir su futuro político, incluyendo la posibilidad de independencia.

La isla alberga recursos naturales valiosos, incluidos minerales críticos y tierras raras, y es de importancia estratégica para la defensa y la seguridad internacional por su ubicación entre Europa y Norteamérica. Washington mantiene además una base militar estadounidense en Groenlandia, lo que ha sido citado por funcionarios estadounidenses como parte de los argumentos de seguridad que justifican un interés reforzado en el territorio.

A pesar de la relevancia geoestratégica, la mayoría de los groenlandeses se oponen a ser parte de Estados Unidos y prefieren determinar su destino de manera soberana, ya sea manteniendo la relación con Dinamarca o alcanzando una independencia total en el futuro, según encuestas y declaraciones políticas citadas internacionalmente.

El contexto de la disputa refleja no solo una tensión bilateral entre Washington y Copenhague, sino también un debate más amplio sobre la autodeterminación de Groenlandia y la geopolítica del Ártico, donde potencias globales como Estados Unidos, China y Rusia han mostrado creciente interés estratégico en los últimos años.