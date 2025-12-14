LO FALSO:

Europa es declarado en "alerta máxima" por un brote masivo de H3N2

LO VERDADERO:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de circulación del A(H3N2) subclado K, pero no se declaró una alerta máxima ni una nueva pandemia.

La OMS señaló que no está demostrado que la A(H3N2) subclado K sea más letal que otras variantes de influenza, pero sí se observó una mayor capacidad de transmisión, lo que podría generar un incremento acelerado de casos y una presión adicional sobre los servicios de salud

La OMS instó a los países miembros a mantener la vigilancia y a reforzar las medidas preventivas, como la vacunación, con el fin de salvaguardar el bienestar de las personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Las vacunas actuales ofrecen protección frente a la hospitalización y los cuadros graves.

En redes sociales circula la versión de que la región de Europa se encuentra en alerta máxima por un supuesto "brote masivo de 'super gripe' H3N2", que estaría afectando a distintos países del continente, como España, Reino Unido, Francia, Alemania, Irán, Japón, Estados Unidos, Canadá y Rusia. La publicación también menciona una serie de medidas adoptadas por diversos países:

La OMS emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de circulación del A(H3N2) subclado K

Según el artículo científico, Cincuenta años de influenza A(H3N2) tras la pandemia de 1968, publicado en la revista digital de ciencia National Library of Medicine, la influenza A(H3N2) es una variante de la influenza A, que apareció en Hong Kong en 1968 y ocasionó una pandemia, dónde se presentó más de 500.000 casos. Desde esa época, el virus círculo como una influenza estacional asociada a epidemias anuales.

Es importante aclarar, de acuerdo a la OMS, la epidemia es el aumento repentino del número de casos de una enfermedad por encima de lo esperado en una población determinada durante un período específico en un área geográfica concreta, como es el caso de la actual A(H3N2). Mientras que la pandemia es "la propagación mundial de una nueva enfermedad", cuando una epidemia cruza fronteras internacionales, afecta múltiples continentes con transmisión comunitaria sostenida y sin inmunidad poblacional previa, como ocurrió con COVID-19 el 11 de marzo de 2020.

El 4 de diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en la cual advirtió un aumento en la circulación del virus A(H3N2) subclado K, también llamada "super gripe", en los continentes de Europa y Asia durante los últimos meses del 2025.

En esa línea, el epidemiólogo y geriatra Ian Falvy, de la Universidad Científica del Sur, explicó: "La influenza no es un virus nuevo, es más bien un virus conocido que ha ido mutando […] Las epidemias surgen todos los años porque las mutaciones son constantes y no van a dejar de ocurrir, estas mutaciones son los subclados".

El 11 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nota informativa en la que informó sobre un aumento en la detección de la variante A(H3N2) en distintas partes del mundo. No obstante, en América del Sur no se observó el mismo incremento. Según el informe, los primeros casos fueron identificados en agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, y en los últimos seis meses, el virus ha sido detectado en más de 24 países.

Asimismo, la OMS también informó que la Región Europea experimentó un inicio de temporada de influenza inusualmente temprano y agresivo, con un adelanto de “tres a cuatro semanas” respecto a temporadas anteriores en varios países. Este pico fue impulsado principalmente por el subtipo A(H3N2), aunque situaciones similares ya se habían registrado durante la temporada 2022-2023. La OMS reiteró que la actividad del virus varía entre países: mientras algunos reportan aumentos tempranos de casos, otros no han mostrado ese patrón..

Variación de la proporción de muestras positivas para influenza SE 45 del 2025 en comparación con la SE 44 del 2025. Fuente: OMS

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en su informe de vigilancia semanal, informó que la positividad de las pruebas en atención primaria alcanzó el 17% en la Región Europea a mediados de noviembre de 2025. La situación se intensificó hacia finales del mes: el ECDC reportó que, durante la semana 48, la positividad en el norte y suroeste de Europa superaba el 10% y, en algunos países, incluso el 30%, lo que evidencia una alta circulación comunitaria y una rápida transmisibilidad.

Aunque la OMS ha señalado que no está demostrado que el subclado K sea más letal que otras variantes de influenza, sí se ha observado una mayor capacidad de transmisión, lo que podría generar un incremento acelerado de casos y una presión adicional sobre los servicios de salud, especialmente en poblaciones vulnerables.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), se reportó un "aumento inusual de contagios y presión hospitalaria" en sistemas de salud de naciones como Reino Unido, Alemania, España e Italia. Según las evaluaciones de riesgo rápido del ECDC, las temporadas dominadas por H3N2 se asocian históricamente con mayor gravedad, especialmente en personas mayores, la preocupación principal de las autoridades radica en que la "alta transmisibilidad está saturando los sistemas de salud"

Como respuesta, el rápido aumento de casos de influenza A(H3N2) subclado K ha llevado a diversos países europeos a reactivar medidas de emergencia para evitar el colapso sanitario. Países como Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, España e Italia han implementado estrategias centradas en dos frentes: reforzar la capacidad hospitalaria para atender el incremento de pacientes con síntomas respiratorios y fortalecer la prevención comunitaria.

En el caso de Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado el 11 de diciembre en el que indicó que el riesgo de brotes en el país es de leve a moderado. Además, señaló que el clima cálido de la región limita la propagación del virus y que, hasta esa fecha, no se había identificado el subclado K en Sudamérica. No obstante, debido al aumento de los viajes por las fiestas de fin de año, el Minsa activó protocolos de vigilancia para detectar y responder oportunamente a posibles casos importados.

Por último, tanto el Minsa como la OMS y la OPS instaron a la población a seguir las recomendaciones sanitarias. La Organización reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza estacional, especialmente en personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones. Vacunar a estas poblaciones también ayuda a reducir la presión sobre los hospitales. Además, las vacunas actuales ofrecen protección frente a la hospitalización y los cuadros graves.

No es una situación nueva. Solo que, creo yo que, a raíz de la pandemia que hemos tenido del COVID-19, la gente está mucho más alerta cuando existe una mayor cantidad de casos de un virus como este, que siempre ha existido, siempre ha estado. No es nuevo. Sin embargo, insto a las personas a vacunarse y cumplir con las medidas para cuidarse y cuidar a las poblaciones vulnerables, enfatizó Falvy.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta “alerta máxima” en Europa por un brote masivo de la "super gripe" H3N2 es falsa. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica ante el aumento de circulación del subclado K de A(H3N2), no se declaró una alerta máxima ni una nueva pandemia. Según los comunicados oficiales revisados por La República, las autoridades internacionales instó a la vigilancia y a reforzar medidas preventivas, como la vacunación y el uso de mascarillas para evitar la saturación de la capacidad hospitalaria, especialmente ante la alta transmisibilidad del virus en algunos países. Sin embargo, no se reportó hasta la fecha un cambio en el nivel de alerta global.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.