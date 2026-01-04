Marco Rubio advirtió que Estados Unidos condicionará cualquier relación con el actual régimen chavista y que si "no toman las decisiones correctas", mantendrá la cuarentena petrolera como principal herramienta de presión. El secretario de Estado hizo la advertencia tras la operación estadounidense que permitió la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida al programa Face the Nation de CBS News, Rubio sostuvo que Washington evaluará al nuevo liderazgo venezolano exclusivamente por sus acciones. “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio dejó claro que la posibilidad de trabajar con las autoridades actuales no implica un giro automático en la política de sanciones. “Lo que sí sé es que, si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples herramientas para garantizar la protección de nuestros intereses”, señaló, en referencia directa al bloqueo y la cuarentena petrolera que pesa sobre el Venezuela.

La cuarentena petrolera como eje de presión

El secretario de Estado subrayó que el control sobre la industria petrolera venezolana sigue siendo el principal instrumento de influencia de Washington. Según explicó, el gobierno de Donald Trump mantiene por ahora un bloqueo energético que permite ejercer “una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos”.

Rubio insistió en que el objetivo de esta política no es castigar a la población, sino impedir que los ingresos del crudo beneficien a actores que Washington considera una amenaza. “Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que cualquier alivio de las restricciones dependerá de decisiones verificables por parte del nuevo poder en Caracas, no de declaraciones públicas o gestos simbólicos.

El escenario tras la captura de Maduro

Consultado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela avalara su designación tras la captura de Maduro, Rubio evitó adelantar definiciones. Se limitó a reiterar que Washington observará atentamente los próximos pasos del nuevo gobierno.

“Tenemos objetivos muy claros”, dijo el secretario de Estado, antes de añadir que Estados Unidos evaluará “qué va a pasar” en función de las decisiones que adopten las autoridades venezolanas.

Entre las exigencias planteadas por Washington, Rubio mencionó el cese del narcotráfico desde territorio venezolano, el freno a la expansión de organizaciones criminales y pandillas hacia Estados Unidos, y el fin de los vínculos con actores que considera hostiles a sus intereses.

Un quiebre con la etapa de Nicolás Maduro

Rubio marcó una diferencia explícita entre el escenario actual y el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que el exmandatario era “alguien con quien no se podía trabajar” y lo acusó de incumplir de forma sistemática los acuerdos alcanzados en el pasado.

“Era alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó”, afirmó. Según Rubio, a Maduro se le ofreció en múltiples ocasiones la posibilidad de abandonar el poder de manera negociada, sin éxito.

Sin ocupación, pero con presión

Frente a las preguntas sobre un eventual despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela, Rubio calificó esa posibilidad como una “obsesión de la opinión pública”. No obstante, reconoció que se trata de una opción que el presidente Trump no puede descartar públicamente.

Aun así, el secretario de Estado remarcó que la estrategia de Washington no pasa por una ocupación militar. “Venezuela no es Libia, Irak ni Afganistán. Nuestra misión aquí es muy diferente”, sostuvo.

Rubio concluyó señalando que Estados Unidos no solo enfrenta a un régimen político, sino a lo que considera una amenaza directa a sus intereses nacionales. En ese marco, dejó en claro que la continuidad de la cuarentena petrolera dependerá exclusivamente de si el nuevo liderazgo venezolano está dispuesto —o no— a tomar las decisiones que Washington considera indispensables.