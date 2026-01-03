HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica
🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Presidentes y líderes internacionales se pronuncian tras la captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro tras una acción militar de Estados Unidos provocó reacciones inmediatas no solo de Latinoamérica sino de otras regiones del mundo. Mientras algunos gobiernos celebraron su captura y respaldaron a la oposición venezolana, otros condenaron la intervención por vulnerar la soberanía y el derecho internacional, y advirtieron sobre los riesgos de una escalada regional.

Gobierno de Estados Unidos capturó a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras intervención militar. Foto: composición LR
Gobierno de Estados Unidos capturó a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras intervención militar. Foto: composición LR

La captura de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela desató una inmediata y profunda reacción internacional, con opiniones divididas sobre la legitimidad de la acción o el ataque a la soberanía de un país.

La operación, realizada la madrugada de este 3 de enero, culminó con la detención de Maduro y su esposa en Caracas. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto fue una respuesta a décadas de corrupción, manipulación electoral y vínculos con estructuras criminales que, según Washington, incluyen tráfico de drogas y redes de narco-terrorismo.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Trump sostuvo que el régimen chavista es responsable de enviar drogas a Estados Unidos mediante redes criminales. Además de justificar el ataque con estas acusaciones, Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control temporal de Venezuela para asegurar una “transición segura y adecuada” del poder, e indicó que Washington gestionará recursos estratégicos, en particular el sector petrolero venezolano, durante ese proceso.

PUEDES VER: RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

Reacciones en América Latina

Las reacciones en el continente reflejan una profunda división política. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, defendió la caída de Maduro como un momento de liberación de Venezuela. “Mi gobierno declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral - por ello, nunca fue un presidente legítimo… Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos", se lee en su post.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, subrayó que la caída de Maduro solo puede considerarse positiva siempre que se priorice una vía democrática: “Su caída solo puede ser una buena noticia… instamos a priorizar por sobre todo las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos", sostuvo.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó en términos firmes la intervención militar. “El Gobierno de la República de Colombia… rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil", refirió el presidente.

En ese contexto, gobiernos latinoamericanos, como los de Brasil, Chile, México y Uruguay, expresaron su preocupación por la violación del derecho internacional y llamaron a una salida pacífica y multilateral.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue más confrontativo con el chavismo y expresó su apoyo a las fuerzas opositoras venezolanas, mientras que el presidente de Perú celebró lo que consideró un nuevo comienzo para Venezuela y anunció facilidades para migrantes venezolanos que regresen a su país.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Visiones desde otros continentes

Desde Europa, el presidente español Pedro Sánchez rechazó tanto al régimen venezolano como a la intervención militar. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco una intervención que viola el derecho internacional…”, dijo y abogó por una transición dialogada.

China, por su parte, condenó en términos enérgicos la acción de Estados Unidos, a la que calificó como hegemónica y una violación de la soberanía venezolana.

A su vez, la diputada francesa Marine Le Pen coincidió en que la soberanía estatal no es negociable, pese a sus críticas al chavismo priorizando el principio de no intervención.

