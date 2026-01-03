HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia exige a Estados Unidos una aclaración "inmediata" sobre la ubicación actual de Nicolás Maduro

Rusia afirma que Nicolás Maduro habría sido sacado por la fuerza tras una agresión y advierte sobre una grave escalada internacional.

Caracas exige una “fe de vida” de Maduro y activa planes de defensa nacional. Foto: Composición LR
Caracas exige una "fe de vida" de Maduro y activa planes de defensa nacional. Foto: Composición LR

Rusia reclamó este sábado una aclaración inmediata sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, luego de que, según la versión oficial de Moscú, ambos fueran sacados del país “por la fuerza” tras lo que calificó como una agresión de Estados Unidos. La exigencia fue formulada a través de un comunicado del Kremlin, que pidió explicaciones urgentes sobre la situación del mandatario.

En la nota difundida por el Ministerio de Exteriores, las autoridades rusas señalaron, "exigimos una aclaración inmediata de la situación" y reiteró su llamado al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones internacionales.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“Merece condena”: Rusia rechaza las acciones de EE. UU. sobre Venezuela

En un pronunciamiento posterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que sigue con atención los reportes surgidos durante la jornada y advirtió sobre la gravedad del escenario descrito. “Nos preocupan profundamente los informes que indican que el presidente de Venezuela y su esposa fueron sacados a la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos”, señaló la cancillería rusa en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, al subrayar el impacto que estos hechos tendrían en el orden internacional.

En el mismo comunicado, Moscú sostuvo que “Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela”, una acción que, según indicó, “merece condena” y no cuenta con fundamentos válidos. El ministerio añadió que los argumentos esgrimidos por Washington resultan “insostenibles” y reafirmó la posición de Rusia de respaldar al pueblo de Venezuela frente a la situación actual.

Delcy Rodriguez reclama "fe de vida" de Nicolás Maduro y la prima dama a EE. UU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó durante la madrugada de este sábado que el Ejecutivo no tenía información sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro ni de su esposa, Cilia Flores, luego del ataque lanzado por Estados Unidos. En un audio transmitido por la televisión estatal, señaló: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, y exigió una “fe de vida” inmediata de ambos.

Rodríguez sostuvo: “Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”. La vicepresidenta, primera en la línea de sucesión, añadió que los “planes de defensa integral de la nación” permanecen activos, luego de que el Gobierno denunciara una “gravísima agresión militar” y decretara el estado de excepción.

