Mundo

Nicolás Maduro abre diálogo con EE. UU. para la cooperación antidrogas y acuerdos petroleros: “Estamos listos”

En medio de la escalada de tensión bilateral, el dictador chavista afirmó que Venezuela está dispuesta a dialogar con Estados Unidos tras meses de presiones externas.

Maduro plantea un acercamiento con Washington para combatir el narcotráfico y retomar vínculos energéticos, mientras crece la presión política y militar de EE. UU.
Maduro plantea un acercamiento con Washington para combatir el narcotráfico y retomar vínculos energéticos, mientras crece la presión política y militar de EE. UU. | Federico Parra / AFP

En medio de una creciente tensión entre Caracas y Washington, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno está dispuesto a negociar con Estados Unidos un acuerdo para combatir el narcotráfico. El anuncio fue realizado en una entrevista previamente grabada y transmitida por la televisión estatal, en la que llamó a “conversar en serio” con la administración de Donald Trump.

Aunque evitó pronunciarse sobre un reciente operativo atribuido a la CIA en territorio caribeño. Las declaraciones se producen en un contexto en el que EE. UU. refuerza su presión diplomática, militar y económica contra el régimen chavista, al que acusa de mantener vínculos con cárteles de droga que operan en la región.

Maduro propone un diálogo directo sobre el narcotráfico

Durante la entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, Maduro reiteró que Washington busca forzar un cambio de gobierno en su país y acceder a sus vastas reservas de petróleo a través de una campaña de presión iniciada en agosto, que incluyó un despliegue militar masivo en el mar Caribe.

“¿Qué buscan? Es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza”, denunció el jefe del chavismo, antes de sostener que es momento de que ambos países comiencen “a conversar en serio, con datos en la mano”.

El autócrata señaló que esta postura ha sido transmitida a distintos interlocutores norteamericanos. “El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros: si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, afirmó.

Petróleo y migración, las otras cartas sobre la mesa

Maduro también abrió la puerta a eventuales acuerdos en otros frentes sensibles de la relación bilateral, como el energético y el migratorio. El país caribeño posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y actualmente Chevron es la única gran petrolera que exporta crudo llanero hacia el país de los 50 estados.

“Si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, afirmó el mandatario, en un mensaje dirigido a Washington.

En el ámbito migratorio, propuso reactivar un convenio para la deportación de venezolanos indocumentados en vuelos directos desde Estados Unidos, acuerdo que —según líder del régimen— fue suspendido unilateralmente por Washington hace tres semanas.

El dictador confirmó, además, que no ha vuelto a hablar con Trump desde una llamada telefónica del 21 de noviembre, la cual calificó como “cordial y respetuosa”, aunque admitió que las acciones posteriores de la principal potencia mundial “no han sido agradables”.

