Estados Unidos aumenta sanciones contra Venezuela y designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incrementó las medidas contra la dictadura de Nicolás Maduro con la sanción de cuatro compañías petroleras y la designación de cuatro petroleros como "propiedad bloqueada". Estas embarcaciones, según la administración de Donald Trump, financiarían al régimen venezolano.

Tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggott, advirtieron que Washington continuará impulsando la campaña de presión del presidente Trump sobre "Maduro y sus compinches".

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Estados Unidos designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las empresas sancionadas por la Casa Blanca son Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co. Ltd y Winky International Limited. La administración Trump aseveró que dichas compañías están registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall.

Asimismo, los buques identificados como "propiedad bloqueada" son los petroleros Della y Valiant (vinculados a Aries Global Investment), Nord Star (asociado a Corniola y Krape Myrtle) y Rosalind, también conocido como Lunar Tide (relacionado con Winky International). Washington precisó que dos de estos petroleros navegaban con pabellón de Hong Kong, mientras que los otros enarbolaban las banderas de Guinea y Panamá.

Todas estas embarcaciones figuran ahora en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al ser consideradas parte de una "flota en la sombra" que facilitaría operaciones sancionables y generaría ingresos para actividades "desestabilizadoras" del régimen venezolano.

Trump vuelve a presionar al régimen de Maduro

La nueva sanción de Trump se suma a la campaña de presión que mantiene la Casa Blanca sobre la dictadura de Maduro. Sin embargo, las tensiones entre Washington y Venezuela se intensificaron tras el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entren o salgan de Caracas y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El dictador venezolano afirmó que las maniobras militares buscan imponer un "cambio de régimen" para que Estados Unidos se quede con el petróleo. No obstante, la administración Trump sostiene que las medidas apuntan a combatir el narcotráfico.