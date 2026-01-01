HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Mundo

Estados Unidos aumenta sanciones contra Venezuela y designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

Estados Unidos advirtió que Washington continuará impulsando la campaña de presión de Donald Trump sobre Nicolás Maduro.

Donald Trump sanciona petroleras y designa cuatro petroleros como propiedad bloqueada por vínculos con Nicolás Maduro.
Donald Trump sanciona petroleras y designa cuatro petroleros como propiedad bloqueada por vínculos con Nicolás Maduro. | Composición LR

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incrementó las medidas contra la dictadura de Nicolás Maduro con la sanción de cuatro compañías petroleras y la designación de cuatro petroleros como "propiedad bloqueada". Estas embarcaciones, según la administración de Donald Trump, financiarían al régimen venezolano.

Tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggott, advirtieron que Washington continuará impulsando la campaña de presión del presidente Trump sobre "Maduro y sus compinches".

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

lr.pe

Estados Unidos designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las empresas sancionadas por la Casa Blanca son Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co. Ltd y Winky International Limited. La administración Trump aseveró que dichas compañías están registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall.

Asimismo, los buques identificados como "propiedad bloqueada" son los petroleros Della y Valiant (vinculados a Aries Global Investment), Nord Star (asociado a Corniola y Krape Myrtle) y Rosalind, también conocido como Lunar Tide (relacionado con Winky International). Washington precisó que dos de estos petroleros navegaban con pabellón de Hong Kong, mientras que los otros enarbolaban las banderas de Guinea y Panamá.

Todas estas embarcaciones figuran ahora en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al ser consideradas parte de una "flota en la sombra" que facilitaría operaciones sancionables y generaría ingresos para actividades "desestabilizadoras" del régimen venezolano.

PUEDES VER: India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

lr.pe

Trump vuelve a presionar al régimen de Maduro

La nueva sanción de Trump se suma a la campaña de presión que mantiene la Casa Blanca sobre la dictadura de Maduro. Sin embargo, las tensiones entre Washington y Venezuela se intensificaron tras el "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que entren o salgan de Caracas y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El dictador venezolano afirmó que las maniobras militares buscan imponer un "cambio de régimen" para que Estados Unidos se quede con el petróleo. No obstante, la administración Trump sostiene que las medidas apuntan a combatir el narcotráfico.

Notas relacionadas
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡América Latina recibe con fuegos artificiales!

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡América Latina recibe con fuegos artificiales!

LEER MÁS
Estados Unidos recomienda no viajar a Rusia ni a Venezuela en 2026 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Estados Unidos recomienda no viajar a Rusia ni a Venezuela en 2026 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
El país que construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

El país que construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Mundo

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025