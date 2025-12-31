Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en el panorama de ataques contra el régimen de Venezuela. Foto: Composición LR/AFP.

Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en el panorama de ataques contra el régimen de Venezuela. Foto: Composición LR/AFP.

Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en el panorama de ataques contra el régimen de Venezuela. Donald Trump confirmó lo que hasta el 26 de diciembre había quedado en amenazas: el primer ataque terrestre en territorio venezolano, una revelación respaldada por medios internacionales como CNN, que en exclusiva informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria.

“No sé si lo has leído o visto, pero tienen una gran planta, unas instalaciones grandes de las que salen los barcos, y hace dos noches las destruimos”, afirmó el mandatario en una conversación con el millonario John Catsimatidis, seguidor suyo y dueño de la emisora de radio WABC.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De acuerdo con la información revelada tras el ataque, el gobierno estadounidense sospechaba que el cartel narcotraficante conocido como 'Tren de Aragua' utilizaba la infraestructura para el almacenamiento de drogas y su traslado a través de otras embarcaciones. No obstante, llamó la atención la escasa propaganda realizada por Trump, pese a tratarse de un hecho relevante en su escalada en el Caribe. Según CNN, el ataque con drones fue ejecutado con rapidez y no dejó víctimas, debido a que ocurrió cuando no había personas en las inmediaciones de la instalación.

Una nueva etapa de presión contra el régimen

Con ello, son tres los frentes mediante los cuales Trump ejerce presión contra el régimen de Nicolás Maduro: bombardeos contra supuestas narcolanchas, la intervención de buques petroleros, también llamados 'buques fantasmas', y la reciente acción terrestre. La intensificación de estas acciones forma parte de la lucha contra la industria narcotraficante, que, según el mandatario estadounidense, provee el flujo de sustancias ilícitas en Estados Unidos, siendo responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses.

El internacionalista Farid Kahhat analiza estas acciones —en particular la más reciente, ejecutada en un muelle venezolano— como un intento de “evitar ataques directos de gran envergadura” por parte de Estados Unidos. Ello se debe a que, si bien podría “garantizar que caiga el régimen o permitiría apoderarse de los yacimientos petroleros”, no asegura la estabilidad política posterior, lo que incrementa el peligro de “insurgencia dentro de Venezuela”, una situación que el gobierno estadounidense ya enfrentó en otros lugares 'como Irak o Afganistán'.

“Esto puede ser el inicio de ataques de violencia creciente, pero Estados Unidos está yendo paso a paso y creo que es consciente de que una escalada no necesariamente le permitiría conseguir sus objetivos”, añade Kahhat en declaraciones para La República.

Puede “ordenar el asesinato de Maduro”

Según CNN, este nuevo accionar, que no cuenta con material gráfico que lo respalde (fotos, videos o imágenes satelitales), no registró nuevas víctimas. Cabe señalar que, hasta el momento, solo los ataques contra las supuestas narcolanchas suman 107 muertos: 58 en las intervenciones en el océano Pacífico y 48 en el mar Caribe, según AFP.

El internacionalista Francisco Belaúnde señaló que, teóricamente, es posible que Estados Unidos ordene un ataque directo contra miembros de la cúpula del régimen chavista, especialmente si se considera la interpretación de las normas estadounidenses bajo la administración Trump. Según Belaúnde, al haber sido etiquetados los narcotraficantes y funcionarios cercanos al régimen como "terroristas", y al considerar a Venezuela como una "nación narcoterrorista", Trump tendría la justificación para tomar medidas extremas, como “ordenar el asesinato de Maduro” y otros miembros de su gobierno, así como de narcotraficantes en el país.

Cabe indicar que las operaciones encubiertas con el respaldo de la CIA figuran en lo alto del abanico de opciones manejadas por la Casa Blanca como parte de la nueva escalada de Trump contra Maduro, según explicaron dos altos cargos estadounidenses a Reuters.

No habrá invasión a Venezuela

Ambos internacionalistas coincidieron, en declaraciones para La República, en que una invasión propiamente dicha por parte de Estados Unidos al territorio venezolano queda descartada. Según Kahhat, "Trump no ha hecho nada remotamente equivalente ni en su primer gobierno ni en lo que va del segundo", y esto suscita más peligros que aciertos: “No hay garantía de que, tras una invasión, las fuerzas armadas queden unificadas bajo un mando centralizado. Si se disgregan, parte de estas podría iniciar acciones contrainsurgentes”.

Kahhat destacó la presencia de "grupos irregulares armados en Venezuela", como las milicias bolivarianas, los colectivos y otros grupos armados que no forman parte de las fuerzas de seguridad oficiales, y que podrían intervenir en un posible conflicto con tropas estadounidenses.

“Según la propia inteligencia estadounidense, miles de guerrilleros colombianos están en territorio venezolano, y por último, están organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que buscarían proteger sus negocios dentro de Venezuela en caso de una invasión estadounidense”, añadió el internacionalista.

Fernando Belaúnde aclaró que una intervención de Estados Unidos en Venezuela no debería confundirse con “una invasión propiamente dicha”, ya que para esto último sería necesario movilizar un número considerablemente mayor de soldados. Según declara, lo que se está llevando a cabo es una serie de ataques progresivos y graduales, orientados a debilitar a régimen de Venezuela sin que implique una invasión masiva.