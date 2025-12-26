El país construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

Estados Unidos presenta el Golden Fleet para reducir la brecha naval con China. | Composición LR

Un país de América del Norte anunció la creación de una enorme 'flota dorada' de buques de guerra. La iniciativa, conocida como "Golden Fleet", busca modernizar la flota naval, superar a China, mantener el poder en los mares y reducir los retrasos históricos en la construcción naval.

El Golden Fleet incluye un plan para construir e incorporar 20 navíos de combate de hasta 40.000 toneladas, con un costo estimado de 13.000 millones de dólares cada uno. Las embarcaciones estarán equipadas con plataformas de lanzamiento de misiles nucleares y tendrán un tamaño comparable al de un portaaviones.

¿Cuál es el país que construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China?

El país que construyó una enorme flota dorada de buques de guerra para superar a China es Estados Unidos. La estrategia aborda años de sobrecostos, demoras en los astilleros y otros factores que debilitaron la capacidad naval del país.

Así el presidente Donald Trump busca modernizar la flota naval estadounidense y acortar la brecha entre Washington y Pekín, que en los últimos años ha incrementado de forma acelerada la inversión en construcción naval. De acuerdo con The Economist, China construyó más de 100 buques de guerra en la última década, mientras que la Armada de Estados Unidos apenas incorporó 50.

En un evento celebrado en Mar-a-Lago, una finca histórica que compró Trump en Florida, el mandatario anunció el Golden Fleet y aseguró que la iniciativa acelerará la construcción de buques más modernos y tecnológicamente avanzados. También afirmó que la Marina de Estados Unidos se encargará del diseño de las nuevas embarcaciones.

¿Cómo serán los nuevos buques de guerra que construirá Estados Unidos para superar a China?

Según un concepto visual presentado en el evento, los nuevos buques de guerra de Estados Unidos estarán equipados con cañones, misiles, armas hipersónicas, cañones de riel electromagnéticos y armamento láser de alta potencia para enfrentar conflictos marítimos.

Las embarcaciones siguen en fase de diseño y la construcción del primer buque del programa Golden Fleet está prevista para inicios de la década de 2030.

El anuncio de Trump se produce en un escenario de crecientes tensiones geopolíticas globales. En ese contexto, los buques de guerra y el control del transporte marítimo adquieren un papel central en la proyección del poder estadounidense.