HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

El país construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

Los nuevos buques de guerra estarán equipados con armamento láser de alta potencia para enfrentar conflictos marítimos y superar a China en el ámbito naval.

Estados Unidos presenta el Golden Fleet para reducir la brecha naval con China.
Estados Unidos presenta el Golden Fleet para reducir la brecha naval con China. | Composición LR

Un país de América del Norte anunció la creación de una enorme 'flota dorada' de buques de guerra. La iniciativa, conocida como "Golden Fleet", busca modernizar la flota naval, superar a China, mantener el poder en los mares y reducir los retrasos históricos en la construcción naval.

El Golden Fleet incluye un plan para construir e incorporar 20 navíos de combate de hasta 40.000 toneladas, con un costo estimado de 13.000 millones de dólares cada uno. Las embarcaciones estarán equipadas con plataformas de lanzamiento de misiles nucleares y tendrán un tamaño comparable al de un portaaviones.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

lr.pe

¿Cuál es el país que construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China?

El país que construyó una enorme flota dorada de buques de guerra para superar a China es Estados Unidos. La estrategia aborda años de sobrecostos, demoras en los astilleros y otros factores que debilitaron la capacidad naval del país.

Así el presidente Donald Trump busca modernizar la flota naval estadounidense y acortar la brecha entre Washington y Pekín, que en los últimos años ha incrementado de forma acelerada la inversión en construcción naval. De acuerdo con The Economist, China construyó más de 100 buques de guerra en la última década, mientras que la Armada de Estados Unidos apenas incorporó 50.

En un evento celebrado en Mar-a-Lago, una finca histórica que compró Trump en Florida, el mandatario anunció el Golden Fleet y aseguró que la iniciativa acelerará la construcción de buques más modernos y tecnológicamente avanzados. También afirmó que la Marina de Estados Unidos se encargará del diseño de las nuevas embarcaciones.

PUEDES VER: Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

lr.pe

¿Cómo serán los nuevos buques de guerra que construirá Estados Unidos para superar a China?

Según un concepto visual presentado en el evento, los nuevos buques de guerra de Estados Unidos estarán equipados con cañones, misiles, armas hipersónicas, cañones de riel electromagnéticos y armamento láser de alta potencia para enfrentar conflictos marítimos.

Las embarcaciones siguen en fase de diseño y la construcción del primer buque del programa Golden Fleet está prevista para inicios de la década de 2030.

El anuncio de Trump se produce en un escenario de crecientes tensiones geopolíticas globales. En ese contexto, los buques de guerra y el control del transporte marítimo adquieren un papel central en la proyección del poder estadounidense.

Notas relacionadas
Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

LEER MÁS
El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

LEER MÁS
Alerta en Argentina y Brasil por la llegada del nitaceno, el opioide más potentes que el fentanilo

Alerta en Argentina y Brasil por la llegada del nitaceno, el opioide más potentes que el fentanilo

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025