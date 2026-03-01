José Mourinho volvió a pronunciarse sobre el polémico episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. Luego de que el brasileño acusara al jugador de Benfica de expresar unos insultos racistas, el entrenador portugués dejó un claro mensaje sobre este suceso y advirtió qué pasará con el argentino si se demuestra su culpabilidad.

El experimentado técnico de 63 años señaló que, en caso se logre probar la denuncia del jugador del Real Madrid, no volverá a contar con Prestianni.

Mourinho advierte sobre Prestianni si es culpable en caso Vinícius

"No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica. Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, manifestó en conferencia de prensa.

Sin embargo, Mourinho reparó en la presunción de inocencia que se le debe conceder a su dirigido. Como es conocido, el volante argentino fue sancionado por la UEFA de manera provisional y no pudo estar presente en el partido de vuelta entre Madrid y Benfica por la Champions League.

"No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?", agregó.

FIFA implementaría la 'Ley Vinícius'

A raíz del presunto insulto racista de Pretianni contra Vinícius Júnior, la FIFA y la IFAB, organismo encargado de elaborar el reglamento general del fútbol, analizan implementar una nueva medida preventiva para evitar sucesos similares.

"La IFAB también acordó que se realizarán consultas para desarrollar medidas en los casos en que (...) los jugadores se cubran la boca cuando se enfrentan a los oponentes durante los partidos", indicaron a través de un comunicado.