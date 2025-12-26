HOYSuscripcion LR Focus

USA

Millonario en Navidad: afortunado gana el jackpot de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el Powerball 19. El premio ha sido récord tras 47 sorteos sin vencedores, rompiendo expectativas de acumulación y ventas de boletos.

Afortunado ganó el premio mayor de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas.
Afortunado ganó el premio mayor de 1,817 millones de dólares del Powerball en Arkansas. | CNBC

La Nochebuena de 2025 fue diferente a cualquier otra en Estados Unidos. Mientras muchas familias ultimaban los detalles de sus celebraciones navideñas, en un rincón de Arkansas, una persona, cuya identidad aún se mantiene en secreto, cambió su vida para siempre al ganar el impresionante premio de 1,817 millones de dólares en el Powerball.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, junto con el número de Powerball 19. Gracias a la alta demanda de boletos, el monto del premio final superó las expectativas previas, convirtiéndose en el segundo premio más grande de la historia de Estados Unidos y el más grande de Powerball en 2025. La opción de pago en efectivo para el ganador sumaba una asombrosa cifra de 834,9 millones de dólares.

Fin a una racha de 3 meses sin lotería

Detrás de esos 1,817 millones de dólares hubo una impresionante secuencia de 47 sorteos consecutivos sin que nadie ganara el premio mayor. Fue una cadena de acumulaciones que rompió todos los récords y mantuvo a millones de personas al borde de sus asientos, esperando cada nueva extracción.

Con cada sorteo sin ganador, el bote aumentaba, y con él, las ventas de boletos. Las tiendas se llenaban de gente, las gasolineras tenían largas filas, y grupos de amigos o compañeros de trabajo se unían para comprar boletos en conjunto, algo que se convirtió en una escena común en varios estados.

Finalmente, esa creciente expectativa llegó a su fin en Arkansas, donde un único boleto se llevó todo el gran premio. El último sorteo que tuvo un ganador del premio mayor había sido el 6 de septiembre, cuando jugadores de Missouri y Texas compartieron un premio de 1.787 millones de dólares.

Esta es la cantidad real de dinero que hay en juego

Aunque los 1,817 millones de dólares del premio principal llaman la atención, la realidad de cómo se recibe ese dinero es más complicada. El ganador tiene dos opciones principales:

Anualidad completa

  • El ganador recibe un pago inicial y luego 29 pagos anuales adicionales.
  • Cada pago anual incrementa aproximadamente un 5%.
  • El valor total antes de impuestos es de 1,817 millones de dólares.

Pago único en efectivo

  • El ganador opta por recibir un solo pago de 834.9 millones de dólares.
  • Esta cifra es antes de los impuestos federales y estatales que se apliquen.
  • Después de que el IRS y los impuestos del estado se lleven su parte, el monto final que llega al ganador se reduce considerablemente. Sin embargo, sigue siendo una suma impresionante que podría transformar la vida de varias generaciones de una familia.

¿Quién fue el último ganador del Powerball?

Hasta el momento, la identidad del afortunado ganador no se ha hecho pública. Lo único que se sabe es lo siguiente:

  • El premio fue reclamado (o está en proceso de ser reclamado) por un solo boleto vendido en Arkansas.
  • Es solo la segunda vez en la historia que un boleto de Arkansas se lleva el premio mayor de Powerball.
  • Este es el mayor premio de Powerball registrado en 2025.

En algunos estados, los ganadores pueden mantener su anonimato, mientras que en otros, sus nombres se hacen públicos. Si este ganador podrá o no permanecer en el anonimato dependerá de las leyes y regulaciones específicas de Arkansas. Cabe mencionar que los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería funciona en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

