India supera a China con una estación histórica activa y Patrimonio de la Humanidad. Foto: Composición LR

Mumbai, la ciudad más grande de India, se caracteriza por un entorno urbano marcado por tráfico constante, ruido, calor y movimiento continuo de personas. En ese escenario aparece una estación ferroviaria cuya escala y diseño contrastan con la idea habitual de una infraestructura destinada al transporte cotidiano, además superan a la modernidad de China y Japón.

La estación de trenes, llamada Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus no funciona como museo ni como edificio ceremonial. Su papel principal se mantiene ligado al sistema ferroviario de la ciudad, con un flujo diario de millones de pasajeros que la sitúa entre las estaciones con mayor actividad del mundo.

La estación histórica de Mumbai que combina patrimonio y uso diario. Foto: Joe Ravi/Dreamstsime.com

¿Por qué la estación de Mumbai fue declarada Patrimonio de la Humanidad?

La UNESCO declaró este edificio Patrimonio de la Humanidad en 2004 por su valor dentro de la arquitectura ferroviaria. El reconocimiento responde a su condición de ejemplo singular y completo de estaciones construidas a finales del siglo XIX con una ambición arquitectónica poco habitual para este tipo de infraestructuras.

El proyecto fue obra del arquitecto Frederick William Stevens, quien diseñó una construcción que combina gótico victoriano con influencias de la arquitectura india y elementos de tradición islámica. Esta mezcla define el carácter visual del edificio y explica su diferencia frente a otras estaciones históricas del mundo.

Entre sus elementos más reconocibles destacan una cúpula central dominante, torres laterales, arcos apuntados, vidrieras y una fachada monumental que mantiene su presencia desde distintos puntos de la ciudad. La riqueza formal del conjunto no se limita a un solo ángulo, ya que la estructura ofrece detalles visibles desde múltiples perspectivas urbanas.

Un icono ferroviario de 1888 que sigue moviendo a millones en India. Foto: AFP

¿Cómo una estación inaugurada en 1888 terminó convirtiéndose en un icono nacional y mundial?

La estación fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad todavía llevaba el nombre de Bombay y formaba parte del Imperio británico. Durante gran parte de su historia fue conocida como Victoria Terminus, una denominación vinculada directamente al contexto colonial en el que se desarrolló la red ferroviaria.

El cambio de nombre a Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus supuso una transformación simbólica del edificio. Shivaji, líder maratha del siglo XVII, representa una figura histórica relevante para la identidad regional, y su nombre redefinió el significado público de la estación dentro de la India contemporánea.

Más allá de su carga histórica, el edificio mantiene un uso continuo como estación activa. En su interior coinciden personas que entran, salen, esperan o se desplazan con prisa para no perder el tren, mientras otras observan la arquitectura o toman fotografías. Esta convivencia entre tránsito diario y patrimonio histórico define su papel actual dentro de la vida urbana de Mumbai.