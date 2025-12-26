HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

El país de Asia que superó a China y Japón con la estación de tren más bonita del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad

En la capital financiera de este país asático, una estación de 1888 une arquitectura histórica, tránsito masivo diario y reconocimiento de la UNESCO.

India supera a China con una estación histórica activa y Patrimonio de la Humanidad. Foto: Composición LR
India supera a China con una estación histórica activa y Patrimonio de la Humanidad. Foto: Composición LR

Mumbai, la ciudad más grande de India, se caracteriza por un entorno urbano marcado por tráfico constante, ruido, calor y movimiento continuo de personas. En ese escenario aparece una estación ferroviaria cuya escala y diseño contrastan con la idea habitual de una infraestructura destinada al transporte cotidiano, además superan a la modernidad de China y Japón.

La estación de trenes, llamada Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus no funciona como museo ni como edificio ceremonial. Su papel principal se mantiene ligado al sistema ferroviario de la ciudad, con un flujo diario de millones de pasajeros que la sitúa entre las estaciones con mayor actividad del mundo.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+
La estación histórica de Mumbai que combina patrimonio y uso diario. Foto: Joe Ravi/Dreamstsime.com

La estación histórica de Mumbai que combina patrimonio y uso diario. Foto: Joe Ravi/Dreamstsime.com

PUEDES VER: Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

lr.pe

¿Por qué la estación de Mumbai fue declarada Patrimonio de la Humanidad?

La UNESCO declaró este edificio Patrimonio de la Humanidad en 2004 por su valor dentro de la arquitectura ferroviaria. El reconocimiento responde a su condición de ejemplo singular y completo de estaciones construidas a finales del siglo XIX con una ambición arquitectónica poco habitual para este tipo de infraestructuras.

El proyecto fue obra del arquitecto Frederick William Stevens, quien diseñó una construcción que combina gótico victoriano con influencias de la arquitectura india y elementos de tradición islámica. Esta mezcla define el carácter visual del edificio y explica su diferencia frente a otras estaciones históricas del mundo.

Entre sus elementos más reconocibles destacan una cúpula central dominante, torres laterales, arcos apuntados, vidrieras y una fachada monumental que mantiene su presencia desde distintos puntos de la ciudad. La riqueza formal del conjunto no se limita a un solo ángulo, ya que la estructura ofrece detalles visibles desde múltiples perspectivas urbanas.

Un icono ferroviario de 1888 que sigue moviendo a millones en India. Foto: AFP

Un icono ferroviario de 1888 que sigue moviendo a millones en India. Foto: AFP

PUEDES VER: Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

lr.pe

¿Cómo una estación inaugurada en 1888 terminó convirtiéndose en un icono nacional y mundial?

La estación fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad todavía llevaba el nombre de Bombay y formaba parte del Imperio británico. Durante gran parte de su historia fue conocida como Victoria Terminus, una denominación vinculada directamente al contexto colonial en el que se desarrolló la red ferroviaria.

El cambio de nombre a Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus supuso una transformación simbólica del edificio. Shivaji, líder maratha del siglo XVII, representa una figura histórica relevante para la identidad regional, y su nombre redefinió el significado público de la estación dentro de la India contemporánea.

Más allá de su carga histórica, el edificio mantiene un uso continuo como estación activa. En su interior coinciden personas que entran, salen, esperan o se desplazan con prisa para no perder el tren, mientras otras observan la arquitectura o toman fotografías. Esta convivencia entre tránsito diario y patrimonio histórico define su papel actual dentro de la vida urbana de Mumbai.

Notas relacionadas
Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

LEER MÁS
China y EE. UU. quedan en jaque tras alianza de dos países de Asia que buscan arruinar los planes militares de ambas potencias

China y EE. UU. quedan en jaque tras alianza de dos países de Asia que buscan arruinar los planes militares de ambas potencias

LEER MÁS
La superpotencia que crecerá por encima de China en 2025: aspira a ser el nuevo motor de la economía mundial

La superpotencia que crecerá por encima de China en 2025: aspira a ser el nuevo motor de la economía mundial

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025