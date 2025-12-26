HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Alerta en Argentina y Brasil por la llegada del nitaceno, el opioide más potentes que el fentanilo

Brasil se convierte en un foco de preocupación debido al 95% de incautaciones con este tipo de opioides. Expertos alertan sobre el riesgo potencial de sobredosis y la mezcla con otras sustancias.

La llegada del nitaceno, un potente opioide sintético de origen chino, genera alarmas en América del Sur.
| Freepik

La presencia de los nitacenos, un nuevo opioide sintético de origen chino y con una potencia superior al fentanilo, encendió fuertes alertas sanitarias y de seguridad en América del Sur, especialmente en Brasil y Argentina. Autoridades argentinas confirmaron que se están tomando medidas preventivas ante la posibilidad de su ingreso al país, luego de que se detectara un incremento de esta sustancia en incautaciones realizadas en territorio brasileño.

Este compuesto ha sido identificado ya en mercados ilícitos de Estados Unidos, Canadá y México, y registra un historial preocupante de sobredosis fatales. Expertos advierten que su capacidad de provocar depresión respiratoria fulminante y muerte en dosis mínimas lo convierte en una de las amenazas más severas dentro del universo de las nuevas drogas sintéticas.

PUEDES VER: China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

lr.pe

Brasil, epicentro regional y señal de alarma para Argentina

Brasil se consolidó como el principal punto de preocupación en la región luego de que la Policía del Estado de São Paulo informara que entre julio de 2022 y abril de 2023, el 95% de las incautaciones de opioides contenían nitacenos. En la mayoría de los casos, esta droga apareció mezclada con otros compuestos, aunque en casi un tercio de las incautaciones se la detectó como sustancia pura, lo que evidencia que dejó de ser solo un adulterante para convertirse en droga principal.

Para Argentina, este escenario representa un riesgo directo debido a las rutas de tráfico que conectan Brasil con Paraguay y el noreste argentino. El Ministerio de Seguridad actualizó listados de estupefacientes y precursores químicos y reforzó los sistemas de alerta temprana, análisis de laboratorio, controles fronterizos y monitoreo de comercio electrónico para evitar que el nitaceno reproduzca en el país la crisis sanitaria que el fentanilo desató en Norteamérica.

PUEDES VER: Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

lr.pe

Una droga más letal que el fentanilo y sin antídoto efectivo

El isonitaceno, la variante más frecuente, puede ser entre 250 y 900 veces más potente que la morfina, mientras que otros análogos alcanzan una potencia hasta 4.300 veces superior. En muchos casos, los consumidores desconocen que están ingiriendo una sustancia ultrapotente, lo que incrementa drásticamente el riesgo de sobredosis. Informes de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registran casos en múltiples países con una tasa de mortalidad alarmantemente alta.

A diferencia del fentanilo, los nitacenos no cuentan con un tratamiento eficaz para revertir una sobredosis, lo que incrementa aún más su peligrosidad. Con antecedentes que involucran la participación de empresas químicas chinas —también vinculadas a la cadena global del fentanilo—, las autoridades argentinas buscan anticiparse a un posible escenario crítico. Mientras tanto, los especialistas insisten en cerrar vacíos legales, fortalecer controles y evitar que la región enfrente una nueva crisis de opioides aún más devastadora.

