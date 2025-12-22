Trump también afirmó que una eventual intervención militar por tierra no estaría dirigida únicamente contra Venezuela. Foto: AFP.

Trump también afirmó que una eventual intervención militar por tierra no estaría dirigida únicamente contra Venezuela. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó Nicolás Maduro a renunciar al régimen y advirtió que una postura desafiante podría acarrearle consecuencias directas. Desde su residencia en Florida, el mandatario norteamericano sostuvo que dimitir sería “lo más inteligente” para el líder chavista, dejando entrever que el futuro político de Maduro depende de las decisiones que adopte frente a la presión.

Al ser interrogado sobre si su administración busca la salida del gobernante venezolano, Trump respondió que el desenlace “depende de él” y de lo que esté dispuesto a hacer. En ese contexto, lanzó una advertencia explícita al señalar que, si Maduro decide “mostrarse duro”, esa actitud podría marcar el final de su margen de acción, en un mensaje interpretado como una amenaza directa en medio de la tensión bilateral.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Intervención no se limitará a Venezuela

Trump también afirmó que una eventual intervención militar por tierra no estaría dirigida únicamente contra Venezuela, sino contra cualquier territorio desde donde, según dijo, se origine el tráfico de drogas hacia su país.

El mandatario realizó estas afirmaciones al ser consultado sobre la posibilidad de operaciones terrestres en América Latina. “Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, respondió Trump, ampliando el alcance de su discurso y dejando abierta la puerta a acciones más amplias en la región bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Trump anuncia la construcción de nuevos buques

El presidente estadounidense anunció en la misma conferencia desde Florida el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre. Aseguró que los navíos serán “los mejores del mundo” y confirmó la construcción inicial de dos unidades bajo la denominación Trump Class USS Defiant.

Según detalló, la edificación de los dos primeros buques demandará alrededor de dos años y medio, tras lo cual el proyecto se ampliará con rapidez hasta alcanzar una flota de diez naves y, en su fase final, entre 20 y 25 unidades. El mandatario sostuvo que cada uno de estos barcos será el mayor buque de guerra jamás construido por Estados Unidos, e incluso del mundo.

Trump precisó que los nuevos navíos estarán equipados con cañones, sistemas láser y la capacidad de portar armamento hipersónico y nuclear. Además, señaló que desea involucrarse personalmente en el diseño, al definirse como una persona “muy orientada a la estética”.