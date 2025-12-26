HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Brasil apunta a igualar a China con un hito en el transporte de América Latina: superará los 300 km/h y ya tiene fecha de operación

El proyecto brasileño conectará tres polos económicos del sudeste, demandará hasta US$ 20.000 millones y promete transformar la movilidad de América Latina.

Brasil fijó 2032 para un servicio de más de 300 km/h entre sus mayores ciudades. Foto: Composición LR
Brasil fijó 2032 para un servicio de más de 300 km/h entre sus mayores ciudades. Foto: Composición LR

Brasil confirmó la fecha de operación comercial del Tren de Alta Velocidad (TAV), el proyecto ferroviario más ambicioso del país y el más veloz de América Latina. El servicio conectará São Paulo, Río de Janeiro y Campinas con velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Esta megaobra busca igualar al sistema ferroviario de China, país que cuenta con trenes que superan estas velocidades desde hace años.

La iniciativa forma parte de una estrategia de modernización del transporte en el sudeste brasileño, una región que concentra millones de habitantes y más del 30 % del Producto Interno Bruto nacional. El corredor reducirá tiempos de viaje y ampliará la capacidad del sistema ferroviario existente.

¿Cuándo comenzará a operar comercialmente el Tren de Alta Velocidad de Brasil?

Según la planificación oficial, el Gobierno brasileño prevé que el TAV entre en operación comercial en 2032. La fecha contempla la finalización de las obras civiles, las pruebas de seguridad y la certificación técnica del corredor completo.

El cronograma se definió tras concluir la fase final del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental. Este documento establece las bases para la construcción y el esquema de financiación del proyecto, que se desarrollará mediante asociaciones público-privadas. TAV Brasil ha anunciado el siguiente calendario:

  • Finales de 2026 para la conclusión de los estudios de viabilidad.
  • 2027 como inicio de la construcción.
  • 2032 como puesta en servicio comercial.

¿Qué ciudades conectará el tren más rápido de América Latina y cuánto tiempo?

Según Times Brasil, esta expansión facilitará la movilidad diaria de miles de pasajeros y contribuirá a aliviar el tránsito vehicular entre las principales ciudades. El trazado del Tren de Alta Velocidad unirá de forma directa São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. El recorrido total alcanzará los 510 kilómetros e incluirá estaciones intermodales, túneles y viaductos diseñados para soportar altas velocidades.

El trayecto principal entre São Paulo y Río de Janeiro tendrá una duración estimada de 1 hora y 45 minutos. El tiempo actual por carretera supera las cinco horas, mientras que el nuevo servicio ofrecerá una alternativa al tráfico en autopistas y a los vuelos nacionales. Actualmente, las líneas ferroviarias del país presentan trazados que no superan los 160 kilómetros de longitud. Con la ejecución del TAV, Brasil incrementará tanto la longitud como la capacidad de transporte de sus trenes.

¿Cuál es el costo estimado del proyecto del TAV brasileño y qué impacto económico tendrá Brasil?

El desarrollo del TAV incorporará tecnología de última generación y exigirá la coordinación de múltiples sectores. La inversión generará empleo y estimulará nuevas industrias asociadas al sector ferroviario, con impacto positivo sobre el crecimiento regional. El presupuesto estimado del proyecto oscila entre US$10.000 y US$20.000 millones. La cifra posiciona al TAV como una de las inversiones en infraestructura ferroviaria más elevadas de América Latina.

Las autoridades prevén que la obra genere empleo, estimule industrias vinculadas al sector ferroviario y reduzca la dependencia de vehículos particulares y vuelos de corta distancia. El corredor también busca aliviar la congestión en una de las zonas con mayor demanda de transporte del país.

